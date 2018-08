Exhibitionist belästigt junge Frauen in Amberg

AMBERG - Am Montagnachmittag zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in einer Amberger Grünanlage zwei jungen Frauen in "ungebührlicher Weise", wie die Polizei berichtet. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

Gegen 17 Uhr waren die zwei Frauen im Alter von 19 und 16 Jahren in der Grünanlage beim Schießstätteweg - hinter dem Amberger Congresszentrum - spazieren. Sie fühlten sich dabei bereits beobachtet. Nachdem sie auf einer Parkbank Platz genommen hatten, sahen sie in wenigen Metern Entfernung einen Mann mit geöffneter Hose, sein Penis war deutlich zu sehen. Die entsetzten Frauen gingen daraufhin schnell weiter und meldeten den Vorfall später bei der Polizei.

Der Mann soll laut Beschreibung etwa 1,75 Meter groß und zirka 45 Jahre alt sein. Er trug ungepflegte, abgetragene Bekleidung in Form eines schwarzen T-Shirts und einer langen schwarzen Jeans. Die Kriminalpolizei in Amberg sucht nun nach dem Unbekannten. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall am vergangenen Samstag besteht, müssen die Ermittler noch klären.

Dazu wenden sie sich mit folgender Frage an die Bevölkerung: Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Grünanlage oder dem Umfeld Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen können? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 09621/890-0 entgegen.

