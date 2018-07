Experimentelle Kunst am Kanal: Schon das neunte Symposium

Mühlhausen: Bilderhauer-Treffen "Kunst am Klenzebau" beginnt am 30. Juli — Zwei Texter sind als Gastkünstler mit dabei — Immer im Duo - vor 29 Minuten

MÜHLHAUSEN - Die Vorbereitungen für das neunte Bildhauer-Symposium "Kunst am Klenzebau" an der Kanal-Schleuse 25 vom 30. Juli bis 11. August sind im Prinzip abgeschlossen. Auch das Programm für die Abschlussfeier am Samstag, 11. August, um 19 Uhr steht.

Der bayerische Finanzminister Albert Füracker, hier mit Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Martin Hundsdorfer, wird am 30. Juli wieder den „Startschlag“ zum Mühlhausener Bildhauer-Symposium geben. © Foto: Karg



Der bayerische Finanzminister Albert Füracker, hier mit Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Martin Hundsdorfer, wird am 30. Juli wieder den „Startschlag“ zum Mühlhausener Bildhauer-Symposium geben. Foto: Foto: Karg



Bürgermeister Martin Hundsdorfer wird die Begrüßung vornehmen und anschließend wird Michael Königer die Künstler vorstellen, die dann ihre Kunstwerke erklären, was die Idee und das fertige Exponat betrifft. Ab 20.15 Uhr spielt die Band "Free2Play" aus Neumarkt und gegen 21.15 Uhr tritt der Kabarettist Wolfgang Kamm, der Gewinner des Oberpfälzer Kabarettpreises 2017, auf. Für das leibliche Wohl sorgt der Freundeskreis Isola Vicentina. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Bei der Eröffnung am Montag, 30. Juli, wird zum ersten Mal ein bayerischer Minister den ersten Hammerschlag ausführen: Finanzminister Albert Füracker, wie auch Bürgermeister Martin Hundsdorfer Schirmherr der Veranstaltung.

Das diesjährige Symposium steht unter dem Motto "9 = 1 vor 10", das Thema lautet "Stereo - Paarlauf". Das bedeutet, dass je zwei Bildhauer gemeinsam ans Werk gehen.

Dieses Mal befindet sich außerdem das Symposium in einer experimentellen Phase. Die beiden Objektkünstler, Florian Zeitler aus Treublitz und Klaus Schuppe aus Lauterhofen, die wenig Erfahrung mit dem Material Stein haben, werden zusammen eine Skulptur kreieren. "Sie werden mit Sicherheit einen ungewöhnlichen Weg der Bearbeitung des Materials Naturstein finden", davon ist auch Scmas Key überzeugt. Michael Königer aus Rocksdorf und Michael Lynderup aus Ingolstadt werden gemeinsam eine Skulptur erarbeiten, die während des Arbeitsprozesses durch eine Trennwand geteilt ist, so dass keiner der beiden Künstler, sieht, was der andere aus dem Stein meißelt.

Der nächste ungewöhnliche Punkt ist, dass die zwei Gastkünstler Fabian Helmich aus Riedenburg und Gerald Koblischek aus Berg das Symposium zum ersten Mal in Form eines Textes bereichern werden. Ab der zweiten Woche des Symposiums wird Jürgen Blank aus Freystadt mit diversen Maltechniken seine Kreativität zu Papier bringen oder in Gelatine abdrucken. Kerstin Sturm aus Neumarkt und Gerald Koblischek aus Berg werden ein Wochenende zeichnen und malen und den Event somit begleiten.

Eugenia F. Zipf von "Der schmale Grat" ist ebenfalls wieder mit von der Partie.

ANTON KARG