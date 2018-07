Explosion in Haus löst Großeinsatz in der Oberpfalz aus

Sechs Personen mussten evakuiert werden - Männer erlitten Rauchgasvergiftung - vor 2 Stunden

CHAM - Die Anwohner hörten eine Explosion, dann sahen sie Flammen: Am Freitagnachmittag ist in einem Haus in der Chamer Innenstadt ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Hunderte Feuerwehrkräfte waren in Einsatz, um gegen den Brand anzukämpfen.

Bei einem Feuer in der Chamer Altstadt wurden am Freitag zwei Personen verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro. © News5/ Heinz



Bei einem Feuer in der Chamer Altstadt wurden am Freitag zwei Personen verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro. Foto: News5/ Heinz



Große Aufregung in Cham: In der Probsteisstraße in der Innenstadt hat es am Freitag laut Anwohnern eine Explosion gegeben. Nach der Detonation muss das Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses sofort Feuer gefangen haben. Die Polizei berichtet zudem von starker Rauchentwicklung vor Ort. Die Feuerwehr rückte demnach mit etwa 200 Einsatzkräften an.

Das Reihenhaus, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist zwar unbewohnt, doch selbst die angrenzenden Reihenhäuser mussten evakuiert werden. Insgesamt wurden sechs Personen in Sicherheit gebracht. Zwei 76 und 34 Jahre alte Männer wurden bei dem Brand verletzt, sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch völlig unklar. Fest steht jedoch, dass der Schaden mit rund 300.000 Euro imens ist. Seit dem Brand ist das Gebäude einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.