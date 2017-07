Extra Teeküche und Toilette für die Räte in Pilsach

PILSACH - Für die Bundestagswahl werden in der Gemeinde Pilsach wieder fleißige Helfer gesucht. In der letzten Gemeinderatssitzung stimmte das Gremium den Sätzen als Gegenleistung für die Hilfe zu. Für Urnenhelfer gäbe es demnach einen Satz in Höhe von 30 Euro, für Briefwahlhelfer einen Satz von 20 Euro.

Gleichzeitig erhielt die Gemeinde den Förderbescheid über die Zuwendungen zur Breitbandberatung. Allerdings ist fraglich, ob die Gemeinde diese Förderung noch in Anspruch nehmen wird, da die Planungen schon soweit fortgeschritten sind. Die Förderung war kurz vor Ende der Frist sicherheitshalber beantragt worden.

Symbolbild Tee Foto: dpa



Im Bezug auf die Generalsanierung der Pilsacher Grundschule hat die Gemeinde Pilsach die schulaufsichtliche Genehmigung für Umbau, Rückbau und Erweiterung der Anlage inklusive der Schulsportanlagen beantragt.

Kleine Änderungen

Es gab kleine Änderungen bei der Planung, so dass beispielsweise in der Nähe des künftigen Sitzungssaals und Bürgermeister-Zimmers nun sowohl eine Toilette als auch eine kleine Teeküche vorgesehen sind. Dies vor allem mit dem Hintergrund, dass beispielsweise während der Gemeinderatssitzungen nicht der Schulbereich betreten werden muss, um auf die Toilette zu gehen. Durch die neue Planung ist auch der Anteil der möglichen Förderung etwas gestiegen. Eine Anregung von der Schulaufsicht betrifft die Catering-Küche, die möglicherweise etwas größer sein sollte. Ansonsten sei man von der bisherigen Planung "sehr angetan".

Bürgermeister Adolf Wolf wies auf den Baubeginn für die Straßenarbeiten in der Birken- und Buchenstraße in Pilsach hin. Hier soll im September mit den Maßnahmen begonnen werden, dafür ist im Vorfeld am 21. August im Gasthaus Schuster eine Anliegerversammlung geplant.

