Fabelhafte Musik und ein Rettich in der Aula des OG

Schüler des Ostendorfer-Gymnasiums luden zum Weihnachtskonzert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zahlreiche weihnachtliche Symbole hatten die Schüler zur Begrüßung in der Aula platziert. Wie Ulrike Severa den Gästen des Weihnachtskonzerts verriet, handelte es sich insbesondere bei der Deko an der Stirnseite der Aula um upgecycelte Materialien.

Bilderstrecke zum Thema Fantastisches Weihnachtskonzert am Ostendorfer Gymnasium Die Schüler des Ostendorfer-Gymnasiums haben in die Aula zum Weihnachtskonzert eingeladen - der Besuch lohnte sich.



Fröhlich eröffneten "die kleinen Streicher" mit "Canzona 2" von G. Gabrieli und der Weihnachtsweise aus den USA, "Suzy Snowflake" das Konzert. Die Camerata (die Fortgeschrittenen – unter ihnen Bundesmusikpreisträger) zeigten dann mit dem Concerto grosso op.6 Nr. 6 in g-moll von Händel, was jahrelanges Üben an Perfektion ermöglicht.

Der Knabenchor hatte mit "Deck the halls" ein Weihnachtslied aus Wales eingeübt und wie jedes Jahr bekamen auch die Jungs in ihren weißen Hemden jubelnden Applaus.

Bewegt und verbunden

"Hier und heute kann man fühlen, welch hohe Kunst die Musik ist. Sie vermag es, uns Geschichten zu erzählen, uns tief im Innersten zu bewegen und uns unabhängig unserer Herkunft zu verbinden", sagte Mario Bommersbach, bevor er die Gewinner des Schulpreises 2018 vorstellte.

Für ihr außergewöhnliches Engagement im sozialen und gesellschaftlichen Bereich wurden Karina Schlirf und Leo Zipf ausgezeichnet.

Die bereits weit fortgeschrittenen Sänger der Oberstufe überzeugten danach als Kammerchor mit Liedern wie "Jesus bleibet meine Freude" von Bach, "Joseph lieber Joseph mein" von J. Walter und "Mister Santa" von P. Ballard.

Die Bühne in der Aula des Ostendorfer-Gymnasiums war wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Große Chor, der klassische Chor ab der siebten Klasse sang das unter die Haut gehende "Kyrie", "Freu dich Erd‘ und Sternenzelt" und klang rockig aus mit "Rocking around the christmas tree".

Nahezu geräuschlos ging der teils aufwendige Bühnenumbau vonstatten. Das Flötenensemble spielte Kammermusik und Jazz, der U-Chor 5 besang den "Stern über Bethlehem" sowie "Engel haben Himmelslieder". Eine gesangliche Entwicklung wurde beim U-Chor 6 deutlich: Er sang "Shine your light" und "There is peace".

Zu Beginn sehr nervös

Hoch konzentriert schritten die jungen Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Manchem war die Aufregung deutlich anzusehen. Während ihres Auftritts hellten sich die Gesichter dann deutlich auf und die Freude am Singen überstrahlte die Nervosität.

Die Pop-Band spielte "Driving home for christmas" mit einem sicheren Bass im Hintergrund und mit "Try", "Next to me" und "I need a silent" ging es aufs Finale zu.

Bläser bliesen zum Finale

Nach dem "Flashlight" mit dem Vokalensemble, spielte das große Blasorchester traditionell das Finale mit "What a wonderful world" und the "Spirit of christmas".

Zum Abschluss dankte die Schulleiterin Ulrike Severa der Fachschaft Musik für den Abend. Sie verriet auch noch: Die missglückte Weihnachtskugel in der Dekoration, sei keine Weihnachtskugel, sondern ein "Weihnachtsrettich" – entstanden "aus einem Umdenkprozess".

HELMUT STURM