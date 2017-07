Fachoberschüler beschnuppern die Hochschule

NEUMARKT - Die Maximilian-Kolbe-Fach- und Berufsoberschule (Berufliche Oberschule) und die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden haben einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Prof. Dr. Andrea Klug und Oberstudiendirektor Markus Domeier unterzeichneten den Kooperationsvertrag © Franz Xaver Meyer



Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin der Hochschule, und Oberstudiendirektor Markus Domeier zückten die Stifte und unterzeichneten die Papiere. Die Präsidentin hatte auch ein Geschenk dabei, nämlich ein großes Schild, auf dem die Zusammenarbeit auch optisch sichtbar ist. "Einen geeigneten Platz dafür müssen wir noch suchen", sagte der Schulleiter.

An der Vertragsunterzeichnung nahmen neben der Schulleitung auch Prof. Dr. Frank Späte von der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik, Dr. Carolin Wagner, Leiterin Studien- und Career-Service, Landrat Willibald Gailler sowie mehrere Schüler und betreuende Lehrkräfte teil. Mit dem Kooperationsvertrag soll es einen engeren Austausch geben. Neumarkter Fach- und Berufsoberschüler sollen in Amberg-Weiden schnuppern und einen Einblick in das Leben in einer Hochschule bekommen. "Die Hemmschwelle soll durch gegenseitige Besuche sinken", betonte OTH-Präsidentin Klug.

Landrat Willibald Gailler war der Motor für die Zusammenarbeit und er schlug der OTH die Fach-und Berufsoberschule als weiteren Partner für ein Zusammenwirken vor. "Wir müssen nicht nach Berlin. Auch hier gibt es leistungsfähige Hochschulen", ist sich Gailler sicher. Und hochwertige Arbeitsplätze gebe es in der Region zur Genüge.

"Die Maximilian-Kolbe-Fach- und Berufsoberschule ist die erste Kooperationsschule im Landkreis Neumarkt", sagte OTH-Präsidentin Klug. "Wir passen hervorragend zusammen", versicherte die Uni-Chefin. Im Bereich Energie und Umwelttechnik gebe es enge Berührungspunkte. Innovative Studiengänge nähmen die Herausforderungen der Zukunft auf. Fachlich und mental könnten die zukünftigen Studenten auf diese Weise besser vorbereitet werden, meinte Schulleiter Markus Domeier. "Sonst gibt es einen Kaltstart."

Betreuung für jeden Einzelnen

Dr. Carolin Wagner ist an der OTH der Anker für die Kooperationsschulen. Sie managt Veranstaltungen dazu und lädt Lehrer zu Fachtagungen ein. Prof. Dr. Frank Späte widmet sich besonders der Gebäudeenergieeffizienz und der Kraft-Wärme-Kopplung. "Wir betreuen jeden einzelnen Studenten", schilderte Späte die Atmosphäre. An der OTH werden lediglich nämlich nur acht Prozent der Studenten exmatrikuliert. Alle anderen haben bestanden, wenn auch manchmal der Wechsel eines Studienfachs notwendig war. "Das sind keine Studienabbrecher und dies ist weiter nicht schlimm. Schließlich sind die Studenten am Beginn ihres Studiums sehr jung", erläuterte Präsidentin Klug.

Oberstudienrat Thomas Zeiler erhofft sich von der Kooperation, dass der Übergang zwischen Schule und Hochschule nahtlos funktioniert und er für seinen täglichen Unterricht profitiert. Die Schüler Leon Niese und Florian Geitner wollen die OTH gerne einmal aufsuchen. "Amberg ist ja so nah, und das wirkliche Leben dort ist anders als wenn man sich im Internet informiert." Und in Amberg kann man sogar beim Projekt "Rent a student" mit einem Studenten den Campus vor Ort inspizieren.

