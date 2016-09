Fahndung nach Einbrechern

VELBURG - VELBURG — In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Einbruch in eine Firma für Agrartechnik im Gewerbegebiet Nord verübt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Täter zwickte zunächst mit einem Bolzenschneider den Metallzaun an der Nordseite des Firmengeländes auf. Anschließend hebelte er eine Tür an der Außenseite und danach ein Fenster neben dem Haupteingang auf, gelangte so in das Gebäude, wo er sämtliche Zimmer, Schränke und Behältnisse durchsuchte. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Parsberg, Telefon(09492) 9411-0.