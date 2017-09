Fahranfängerin landet bei Dietfurt im Graben

19-Jährige hatte einen Monment nicht aufgepasst - vor 23 Minuten

DIETFURT - Eine 19-jährige Audi-Fahrerin ist um 5.40 Uhr zwischen Vogelthal und Amtmannsdorf aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und landete im dortigen Graben

Die junge Frau zog sich bei dem Aufprall erhebliche Verletzungen zu und wurde durch das BRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

nn