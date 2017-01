Fahranfängerin rutscht in den Waldrand

19-Jährige verliert bei Illschwang die Kontrolle über ihr Auto - vor 1 Stunde

ILLSCHWANG - Die winterlichen Witterungsverhältnisse sind am frühen Montagnachmittag einer Fahranfängerin bei Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach zum Verhängnis geworden.

Die 19-Jährige rutschte mit ihrem VW Golf rechts von der Fahrbahn, geriet in den Graben und kam dann auf der Beifahrerseite an einem Baum zum Liegen.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Klinikum Amberg gebracht. Laut Aussage der Polizei Sulzbach Rosenberg entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die örtliche Feuerwehr übernahm nicht nur verkehrsleitende Maßnahmen, sondern stützte auch das Fahrzeug ab, damit es nicht unkontrolliert umkippen konnte.

