Fahrer mit massivem Alkoholproblem zeigte Einsicht

Überschlag mit 2,36 Promille — Arbeits- und Therapieplatz in Aussicht — Urteil: Acht Monate mit Bewährung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für den 42 Jahre alten Mann, der wegen Straßenverkehrsgefährdung vor dem Amtsgericht Neumarkt stand, wird es höchste Zeit, das Steuer herumzureißen. 2,36 Promille Alkohol hatte er im Blut, als er sich im Frühjahr mit seinem Wagen überschlug.

Alkohol am Steuer © dapd



Was blieb ihm anderes übrig, als den Sachverhalt unumwunden einzuräumen, auch wenn ihm vom Nachmittag vorher und vom Vormittag des 7. März nur Erinnerungsfetzen geblieben sind. Jedenfalls war er bei Berching mit seinem Pkw auf die linke Fahrbahnseite geraten, und ein entgegenkommender Traktorfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung und ein rasches Ausweichmanöver den Zusammenstoß verhindern. Der Betrunkene kam mit seinem Wagen von der Straße ab und das Gefährt überschlug sich. Es hatte danach nur mehr Schrottwert.

Mit der Sauferei begonnen hatte der 42-Jährige, als er am frühen Nachmittag von der Arbeit nachhause gekommen war. Wie viel Wodka er in sich hinein geschüttet hatte, wusste er nicht mehr.

"Waren sie dabei in Gesellschaft", wollte Richter Rainer Würth wissen, und als der Angeklagte verneinte, stellte Würth nüchtern fest: "Sie haben ein ausgewachsenes Alkoholproblem". Das ist auch dem Angeklagten nicht entgangen: "Ich bin mir dessen bewusst", gestand er. Er habe sich auch gleich nach dem Unfall schon um Suchtberatung gekümmert. Zudem beabsichtige er, eine Zäsur in seinem Leben zu machen und seinen Lebensmittelpunkt nach Würzburg zu verlagern. Dort werde er am 1. Dezember einen neuen Arbeitsplatz antreten und sich dort auch um eine ambulante Therapie bemühen.

"Ich glaube, dass ich es auf diesem Weg schaffe, vom Alkohol weg zu kommen", erklärte er einem skeptischen Richter. Diese Zuversicht speist sich aus der trockenen Phase, die er von 2010 bis 2016 durchgestanden hat. Einen Monat vor dem Unfall hatte er dann einen Rückfall erlitten und wieder zu Trinken begonnen.

Staatsanwalt Robin Pyka fand durchaus etliche entlastende Punkte. Er sprach von einem offenen Geständnis, einer klaren Einsicht in die Schuld und das dahinter stehende Alkoholproblem. Zum Glück sei bei dem Unfall niemand verletzt worden und kein Fremdschaden entstanden. Doch dann war da die beachtliche Alkoholisierung und die Tatsache, dass der Angeklagte bereits zwei einschlägige Vorstrafen auf dem Kerbholz hat.

Der Staatsanwalt forderte deshalb eine Haftstrafe von acht Monaten, die freilich auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könne, da die Sozialprognose nicht schlecht sei. Die Geldauflage sollte auf ein Monatsgehalt ausgelegt werden. Dazu müsse eine Sperrfrist von vier Jahren verordnet werden. Vorher kann der Mann keinen neuen Führerschein erwerben. Pyka ging deshalb so hoch, weil eine Sperrfrist von drei Jahren in der Vergangenheit offenbar keine Wirkung gezeigt hatte.

Verteidiger Klaus Kleinert erinnerte daran, dass sein Mandant schon einen Verlust von fast 8000 Euro zu ertragen habe, weil sein Auto nur noch für die Schrottpresse tauge. Kleinert wollte sich auf kein Strafmaß festlegen. Er bat nur zu berücksichtigen, dass sein Mandant krank sei und sich dessen auch bewusst. Er bat um eine milde Haftstrafe und eine milde Geldauflage,

Mit acht Monaten Freiheitsentzug folgte Richter Würth dem Antrag des Staatsanwalts, legte die Bewährungszeit aber auf drei Jahre fest und die Sperrfrist für den Führerschein auf 30 Monate. Dazu muss der Angeklagte in zehn Monatsraten 1500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

CHRISTIAN BIERSACK