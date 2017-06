Fahrradfahrer strampeln gegen A 6-Ausfahrt

Traunfeld: ÖDP lud zu Sternfahrt ein — Weitere Aktionen gegen "sinnlose Landschaftszerstörung" geplant - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN - Mit einer Fahrradsternfahrt demonstrierte die ÖDP gegen die geplante Autobahnausfahrt der A 6 bei Traunfeld.

Aus Protest gegen die geplante A6-Ausfahrt bei Traunfeld hat die ÖDP eine Fahrrad-Demo organisiert. © Foto: privat



Dem Aufruf der ÖDP-Kreisverbände Neumarkt und Nürnberger Land sowie der Bürgerinitiative aus dem mittelfränkischen Kainsbachtal waren rund 50 Radler und etliche Einwohner Traunfelds gefolgt, um vor Ort ihren Protest auszudrücken.

Der ÖDP-Direktkandidat für die Bundestagswahl, Walter Stadelmann aus dem Nürnberger Land, bezog sich auf das Gutachten der TU München, dessen Ergebnisse gegen eine Autobahnausfahrt an dieser Stelle sprächen. Denn es ließe sich damit keine bessere Anbindung Neumarkts oder Hersbrucks an das Autobahnnetz erreichen; das errechnete Verkehrsaufkommen sei zu gering, um andere Anschlussstellen zu entlasten.

Weiterhin kritisierte Stadelmann die mangelhafte Informationspolitik der beteiligten Landräte und Bürgermeister: "Sie wissen selbst nicht, wie sie dieses Projekt begründen sollen, das uns Steuerzahler eine Menge Geld kosten wird."

Norbert Peter, ÖDP-Bundestagskandidat in Amberg-Sulzbach-Neumarkt, fragte: "Warum sammelt man bei einem so großen Projekt wie dieser Autobahnanschlussstelle nicht erst mal alle Argumente dafür und dagegen, die das Gemeinwohl betreffen, diskutiert öffentlich und lässt dann die Bürger der betroffenen Gemeinden abstimmen? Das wäre transparente Demokratie." Man dürfe nicht nur auf Wirtschaftswachstum setzen, es gebe gravierende negative Folgen für die Bürger vor Ort. Die Anwesenden kündigten an, weiter gegen die aus ihrer Sicht sinnlose Landschaftszerstörung zu protestieren.

nn