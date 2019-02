Fahrt zur größten Münzen-Messe Europas

Bei Numismata in München gibt es alles, was der Sammler braucht — Anmeldung ab sofort

NEUMARKT - Am Sonntag, 4. März, unternimmt der Münzverein Neumarkt seine alljährliche Fahrt zu Europas größter Münzen-Messe, zur "Numismata" nach München.

Auch so eine Rarität, einen 24 Kipper Kreuzer vom Winterkönig, kann man auf der Numismata in München finden. © Foto: mi



Die "Numismata" ist eine internationale Messe, die neben München auch in Berlin, Frankfurt und Wien stattfindet. Die Besucher finden ein überaus großes Angebot vor, so dass auch viele neue und vor allem junge Einsteiger im Sammeln von Münzen ein umfangreiches Sortiment vorfinden.

An der Fahrt, so der erste Vorsitzende Andreas Meyer, können auch Nichtmitglieder teilnehmen, um sich auf über 450 Händlertischen zu informieren, zu tauschen oder auch zu verkaufen. Die Aussteller auf der numismatischen Großveranstaltung bieten neben Münzen und Medaillen von der Antike bis zur Neuzeit, Banknoten, Wertpapiere, Zubehör und Fachliteratur an. Des Weiteren bietet die "Numismata" alles, was der Sammler benötigt, teilweise zu günstigen Ausstellungspreisen.

Abfahrt ist am Sonntag, 4. März, pünktlich um 8 Uhr am Parkplatz Mistelbacher Allee in der Freystädter Straße in Neumarkt. Anmeldungen und Infos bei Kassier Reinhard Beck unter= (0 91 81) 2 09 11 oder am Donnerstag, 7. Februar, ab 20 Uhr im Rahmen der Mitgliederversammlung mit Tauschabend und letztmaliger Einlieferung für die Aprilauktion im Vereinslokal Johanneszentrum.

