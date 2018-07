Fairer Wein aus Drakenstein

NEUMARKT - Die Öko-Bilanz ist besser, die Gewinnbeteiligung der Arbeiter sowieso und besser schmecken tut er angeblich auch: der Wein, der seit Mittwoch im Eine-Welt-Laden Neumarkt zu haben ist. Wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen, kann dieser Wein ein Anfang sein.

Die Verantwortlichen der Städte Neumarkt und Drakenstein zusammen mit Vertretern des Eine-Welt-Ladens Neumarkt bei der Vorstellung des fair produzierten und gehandelten Weines der Drakensteiner Weinfarm Bosman. © Foto: Haderlein



7,90 Euro kostet eine 750 ml-Flasche Rot- oder Weißwein der Weinfarm Bosman. "Der kann es locker mit dem Frankenwein aufnehmen", sagt beispielsweise Ruth Dorner, Referentin für Nachhaltigkeit bei der Stadt Neumarkt nach einer ersten Kostprobe.

"Der Frankenwein ist mir zu trocken, viele andere Weine dagegen sind sehr schwer." Dieser hier sei das ideale Zwischenmaß. So sieht es auch der Bürgermeister der südafrikanischen Kommune Drakenstein, aus der der Wein kommt und zu der die Stadt Neumarkt seit März 2014 eine Klimapartnerschaft pflegt.

Auf die Frage, ob es ein fieser Tropfen sei, bei dem man den Alkohol erst zu spät merkt, antwortet Bürgermeister Conrad Poole verschmitzt lächelnd: "Er ist gemein, weil man nach dem ersten Glas nie mehr etwas anderes trinken möchte." Während der weiße Chenin Blanc leicht nach weißer Birne und reifen Pfirsichen schmeckt, dominieren im roten Cabernet Sauvignon Brombeer- und Pflaumenaromen. Beide haben einen angenehm langen Abgang, so die Vertreter beider Städte und des Eine-Welt-Ladens.

Bessere Öko-Bilanz als Spanien

Letzterer hat per Schiff 240 Flaschen bekommen. "Damit ist die Öko-Bilanz besser als bei Wein, der mit dem Lkw aus Spanien kommt", sagt Ruth Dorner. Sie ergänzt: "Der Anbau in Südafrika ist auch deutlich klima-neutraler als in Spanien oder Italien."

Obendrein gehe ein viel größerer Teil der Einnahmen des fairen südafrikanischen Weines an die Arbeiter – direkt als Lohn und indirekt für Projekte, die ihnen am Schluss wieder zugute kommen: Krankenstation, Computerraum, Krippe, Kindergarten und Schule etwa. Ruth Dorner: "Dadurch bekommen die Kinder der Arbeiter die Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen und der Armut zu entkommen."

