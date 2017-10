Falschmeldung: Kein Toter bei Manöver "Swift Response"

HOHENFELS - Absprünge mit dem Fallschirm sind ein fester Bestandteil der Großmanöver in Hohenfels - auch zu Verletzten kommt es dabei immer wieder. In diesem Jahr soll es dabei aber einen Toten gegeben haben, so lauteten kursierende Meldungen am frühen Donnerstagmorgen. Doch die Army gibt Entwarnung.

Entgegen anderslautender Meldungen erlitt ein Soldat bei dem Absprung nur leichte Verletzungen. © NEWS5 / Auer



300 französische und britische Soldaten sprangen am Montag im Rahmen des Nato-Manövers "Swift Response" unter Führung der US-Armee aus zahlreichen Flugzeugen ab, wobei einer der Soldaten leichte Verletzungen erlitt, so der Sprecher des zuständigen 7th ATC.

Am Vormittag des nächsten Tages wurde auf dem Truppenübungsgelände erneut eine größere Luftlandeübung abgehalten, an der der Verletzte bereits wieder teilnehmen konnte. Eine weitere für den Nachmittag geplante Übung musste jedoch wegen schlechten Wetters abgesagt werden.

