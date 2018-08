Familien dürfen aufs Jura-Volksfest zum halben Preis

NEUMARKT - Zwei bunte Familiennachmittage, der Tag für Menschen mit Behinderung und der beliebte Schaustellergottesdienst gehören fest zum Programm des Jura-Volksfestes. Mit dem faszinierenden Hochfeuerwerk wird auch heuer das elftägige Fest beendet.

Die Kleine Jurahalle platzt regelmäßig aus allen Nähten, wenn der Schaustellergottesdienst dort zelebriert wird. Pfarrer Martin Fuchs wird dort heuer am 15. August die heilige Messe feiern. © Foto: Hubert Bösl



Am Montag, 13. August, beginnt der erste Familiennachmittag um 14 Uhr in der Kleinen Jurahalle mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Thomas Thumann. Danach präsentiert Rinaldo seine Seifenblasen- und Comedy-Show. Unterstützt wird diese Veranstaltung von den Neumarkter Nachrichten. An diesem Nachmittag gibt es in den Fahr- und Schaugeschäften bis 19 Uhr halbe Fahrpreise. Auch an den Essensständen warten besondere Angebote auf die Kinder und Jugendlichen.

Ähnlich läuft es beim zweiten Familiennachmittag am Freitag, 17. August. Im Biergartenbereich wartet Claudio Gnann mit seiner "Close Up Magie" ab 14 Uhr auf die großen und kleinen Zuschauer. Außerdem bietet das Team vom Kindergarten Sengenthal kostenfrei Kinderschminken an. Darüber hinaus gibt es an diesem Nachmittag in den Fahr- und Schaugeschäften wieder bis 19 Uhr halbe Fahrpreise. Auch an den Essensständen sind besondere Angebote vorbereitet.

Immer mehr Besucher

Fehlen darf auf keinen Fall der Gottesdienst der Schausteller, zu dem in den letzten Jahren so viele Besucher kamen, dass die Kleine Jurahalle jedes Mal vollbesetzt war. Der jetzige Pfarrer von Berg und frühere Schaustellerpfarrer Martin Fuchs wird dort die Messe am Feiertag Maria Himmelfahrt, also am Mittwoch, 15. August, um 10 Uhr zelebrieren. Am Ende der Messe segnet Pfarrer Fuchs die mitgebrachten oder vor Ort erworbenen Kräuterbüschel, damit dieser alte Brauch nicht in Vergessenheit gerät. Die musikalische Umrahmung übernimmt traditionell die Blaskapelle Dirnhofer aus Stauf. Die Bevölkerung ist zu diesem Gottesdienst eingeladen. Seit 2005 gibt es den Gottesdienst der Schausteller, zu dem in jedem Jahr mehr Besucher kommen.

Anschließend gibt es in der Kleinen Jurahalle einen Frühschoppen mit Blasmusik. Am Abend des Feiertages bieten in der Großen Jurahalle um 18 Uhr die Band "D'Reichenkirchner" ihre Boarisch-Party und in der Kleinen Jurahalle legen ab 19 Uhr die "Moosbüffel" los.

Am Dienstag, 14. August, findet zum 13. Mal der Tag für Menschen mit Behinderung beim Neumarkter Jura-Volksfest statt. Eingeladen werden dazu jedes Jahr alle Schwerstbehinderten (Grad der Behinderung: 100 Prozent) aus der Stadt Neumarkt sowie Behinderte, die eine entsprechende Einrichtung in der Stadt oder dem Landkreis besuchen. Im letzten Jahr waren 1029 behinderte Menschen der Einladung auf den Festplatz gefolgt.

Kostenlose Runden drehen

Oberbürgermeister Thomas Thumann wird zusammen mit der 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und dem Referenten des Stadtrates für Menschen mit Behinderung Bernhard Lehmeier sowie Mitgliedern des Behindertenbeirates der Stadt Neumarkt von 11.15 bis 14 Uhr am Eingang zur Kleinen Jurahalle Essens- und Getränkegutscheine sowie Armbändchen Fahrgeschäfte verteilen. Mit diesen "Eintrittskarten" können die Menschen mit Behinderung die Fahrgeschäfte bis etwa 15 Uhr kostenfrei nutzen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Tag in der Kleinen Jurahalle die Band "Rock Sixties".

"Der Tag für die Menschen mit Behinderung gehört für mich inzwischen als fester Programmpunkt zum Volksfest dazu wie die Familiennachmittage oder der Seniorennachmittag", stellt Oberbürgermeister Thumann fest. "Seit 2006 gibt es ihn nun bereits und ich bin schon stolz, dass wir diesen besonderen Tag für die Betroffenen in meiner Amtszeit eingeführt haben."

Den letzten Höhepunkt zum Abschluss des Jura-Volksfestes bildet am Montag, 20. August, um 22 Uhr das große Hochfeuerwerk. Es wird schon seit 1952 von allen am Volksfest beteiligten Schaustellern und Fieranten sowie dem Festwirt finanziert. Auch die Stadt wird sich wieder finanziell daran beteiligen, um ein noch imposanteres und eindrucksvolleres Feuerwerk mit noch mehr Effekten bieten zu können.

Der Neumarkter Feuerwerker Dieter Koller wird es auf dem Gelände der Landkreissportanlage hinter dem Weinzelt zünden und es wird wie immer vom Festplatz aus gut zu sehen sein. Das Feuerwerk läutet traditionell am letzten Volksfesttag den "Schlussrummel" ein, mit dem das Jura-Volksfest 2018 dann zu Ende geht.

ZZahlreiche Informationen, das Programm und vieles mehr zum Jura-Volksfest finden Sie auf der Internetseite www.neumarkt-volksfest.de

