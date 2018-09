Familienzentrum mit neuen Programm und Eier-Depot

Ab 11. September öffnet die Neumarkter Einrichtung wieder — Ehrenamtler gesucht - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Nach der wohlverdienten Sommerpause öffnet das Familienzentrum Neumarkt ab Dienstag, 11. September, mit dem neuen Kursprogramm von September bis Februar wieder die Türen.

Das Team des Familienzentrums hat ein attraktives Herbstprogramm zusammengestellt und hofft auf gute Resonanz. © Foto: Werner Sturm



Ein Sofa, die Spiel- und die Bücher-Ecke, viele Kuschelkissen, ein Spenden-und-Tausch-Regal, die Infowand, eine Wickelkommode – all das steht im offenen Treff völlig kostenfrei, unverbindlich und ohne Anmeldung für jeden zur Nutzung bereit.

Egal, ob Mama, Papa, mit und ohne Kind, Oma, Opa, Onkel, Tante, bester Freundin – alle sollen sich hier treffen können - montags bis freitags von 8.15 bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Die Offene Krabbelgruppen gibt es dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr. Dienstags bis freitags wird zudem von 9 bis 11.30 Uhr ein Frühstücksbuffet "All you can eat" zu sechs Euro für einen Erwachsenen plus ein Kind unter sechs Jahren angeboten. Mitglieder bezahlen nur vier Euro.

Das halbjährlich erscheinende Kursprogramm richtet sich an die gesamte Familie in Form von Offenen Treffs, Kost’Nix Angeboten, Kursen, Vorträgen, Veranstaltungen und vielem mehr. Es handelt sich um ein attraktives und breites Angebot in den Sparten Frühkindliche Förderung, Erziehung, Gesundheit und Familienmanagement. Es gibt zahlreiche neue Kurse und Vorträge im Angebot.

Info-Abend und Second-Hand-Basar

Ab Oktober ist das Familienzentrum Neumarkt übrigens auch Depot-Partner für die Bio-Eier von Hennen Glück der Familie Wertsch aus Schwarzenbruck. Ein Info-Abend dazu findet am 20. September um 19.30 Uhr statt.

Bei einem aktuell aufgebauten Second-Hand-Basar kann gebrauchte Kinderbekleidung (Gr. 56 bis 110) gegen eine faire Spende erstanden werden.

Wohlfühlmanager und Partymäuse werden für das ehrenamtliche Team zur Unterstützung dringend gesucht. Die Bürozeiten sind dienstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Die Ansprechpartner sind Kirsten Wiencke und Susanne Münch. Alle Infos auch auf der Homepage: www.familienzentrum-neumarkt.de

Das Kurs-Heft liegt in gedrückter Form im Landratsamt, Kulturamt, den Sparkassen, der Raiffeisenbank, dem Krankenhaus, bei Kinder- und Frauenärzten sowie in den Kindergärten aus.

nn