Farb-Eimer in Bushäuschen flog in die Luft

Böller-Missbrauch verunreinigte Wartebereich und Fahrbahn - vor 52 Minuten

PYRBAUM - Unbekannte haben in einem Wartehäuschen in Pyrbaum mit einem Böller einen Farbeimer in die Luft gejagt und eine ziemliche Sauerei angerichtet.

Was ein Böller und ein Farbeimer anrichten können. © Wolfgang Fellner



In Pyrbaum an der Staatsstraße 2225 beim Kreisverkehr Pruppach wurde in der Zeit vom 26. Dezember bis 27. Dezember, 5 Uhr, ein Buswartehäuschen auf recht spektakuläre Weise beschädigt. Ein unbekannter Täter sprengte im Wartebereich des Bushäuschens mit einem Böller einen Farbeimer.

Durch die Explosion wurde eine Sitzfläche der Wartebank aus Metall sowie zwei Glaselemente der Rückwand beschädigt. Das komplette Wartehäuschen und der davor befindliche Wartebereich sowie ein Teil der Fahrbahn wurden mit Farbe verunreinigt.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf insgesamt 1000 Euro.

nn