Farbenfrohes aus New York in Hilzhofen

Im Landgasthof Meier warten 31 Werke von James Rizzi auf die Besucher — Im Rizzi-Bus zur Vernissage - vor 1 Stunde

PILSACH/HILZHOFEN - Noch bis Ende Oktober gibt es für die Gäste des Landgasthofs Meier in Hilzhofen ein besonderes Highlight zu sehen: Parallell zur Rizzi-Mania in Neumarkt schmücken die Werke des New Yorker Künstlers auch die Wirtsstube der Meiers.

Michael Meier mit Gattin Claudia und Galerist Thomas Herrmann begrüßten zur Vernissage in Hilzhofen rund 100 Gäste. Aus Neumarkt war eigens der Rizzi-Bus der Stadtwerke gefahren. © Foto: Maria Krauß



Galerist Thomas Herrmann aus Neumarkt stellt die Werke von James Rizzi zur Verfügung und aus. Der New Yorker Künstler, der 2011 verstorben ist, gilt als Vorreiter der dreidimensionalen Konstruktionstechnik. Bei einer Vernissage warfen nun rund 100 Gäste einen ersten Blick auf die 31 ausgestellten Werke von James Rizzi, Papierskulpturen und Leinwände.

Besonderer Gag

Galerist Thomas Herrmann hatte sich dafür einen besonderen Gag einfallen lassen und eigens den Rizzi-Bus organisiert, der die Gäste der Vernissage direkt zum Landgasthof nach Hilzhofen brachte. Gedacht ist die Ausstellung in Hilzhofen als "Appetithappen", bevor die weltweit einmalige Ausstellung in der Neumarkter Residenz eröffnet, die Thomas Herrmann für September bis Oktober geplant hat.

Dazu kommt der Überraschungseffekt, denn in der wundervoll grünen Atmosphäre, die sonst rund um den Landgasthof dominiert, sind die Kunstwerke mehr als nur ungewöhnlich. Organisator Thomas Herrmann wählte als Motto für die Vernissage "Essen, Trinken und Golfen", denn das sind die Schwerpunkte der Werke von Rizzi, die in den hellen Räumen mit den deckenhohen Fenstern einen reizvollen Kontrast zur Landschaft bilden. Die farbenfrohen Werke sind jedes für sich ein unverwechselbares Höhepunkt. Die Anwohner aus den umliegenden Dörfern waren jedenfalls schon gespannt, was die Ausstellung des New Yorker Künstlers zu bieten hat. Zustande gekommen ist die Ausstellung in Hilzhofen durch das Kunstinteresse von Michael Meier, der auch ein Förderer der Kunst ist. Es gab bereits eine Ausstellung von Skulpturen von Michael Pickl in Hilzhofen und so war der Weg geebnet.

MARIA KRAUSS