"Farbträume" in Acryl und Seide

Ausstellung der Künstlerin Edith Jung im Kunstraum Klostertor Neumarkt bis 4. August - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Künstlerin Edith Jung stellt im Kunstraum Klostertor, Schwesternhausgasse 1, in Neumarkt noch bis 4. August unter dem Titel "Farbträume" rund 40 Acrylbilder und Seidenmalerei aus.

Die Künstlerin Edith Jung stieß bei der Vernissage ihrer Neumarkter Ausstellung mit Mühlhausens Bürgermeister Martin Hundsdorfer an. © Foto: Siegfried Mandel



„Weitere Bilder, teilweise bereits mit Passepartout gerahmt, für die an der Wand kein Platz mehr war, sind noch in einem kleinen Schatzkästchen in der Ausstellung“, erklärt Edith Jung.

Bereits in ihrer Schulzeit kam die Begeisterung zu malen. Ein von den Eltern geschenkter Ölmalkasten war die Grundlage ihrer künftigen Schaffenskraft. „Einige von den damaligen Bildern habe ich noch“, erklärt die Hobbymalerin. Im Laufe der Zeit malte sie realistische Motive nach Fotografien und perfektionierte dabei ihren Stil.

Während ihrer Zeit als Lehrerin trat die Kunst ziemlich in den Hintergrund, bis sie schließlich nach ihrer Pensionierung wieder mehr Zeit dafür fand, die Muse der Kunst wieder aufleben zu lassen.

In zahlreichen Kursen erwarb Edith Jung weitere Fähigkeiten und Details für ihre Bilder, die sich im Ausdruck änderten und für sich sprechen.

„Farbträume“ lautet der Titel ihrer Ausstellung, die freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist. Musikalisch wurde die Vernissage von Jungs Tochter und ihrer Enkeltochter gestaltet.

Auf Wunsch und nach telefonischer Anmeldung unter Telefon (09181) 30753 kommt die Künstlerin auch außerhalb der Öffnungszeiten in den Kunstraum an der Schwesterhausgasse 1 in Neumarkt.

