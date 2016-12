Fasching in Sicht: Breitenbrunner Teenie-Garde probt schon fleißig

Mädchen freuen sich auf den Beginn der Faschingsaison am Samstag - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - In der Faschingshochburg Breitenbrunn sind die zehn Mädels der Teeniegarde fleißig am Proben. Zusammen mit ihrer Trainerin Kathrin Edenharter aus Velburg studieren sie das Programm für die Faschingszeit ein.

Die Breitenbrunner Tennie-Garde hat beim Eröffnungsball am 7. Januar ihren ersten großen Auftritt. © Werner Sturm



Bereits seit Oktober herrscht an jedem Samstagvormittag im neuen Bürgersaal in Breitenbrunn reges Treiben. Eineinhalb Stunden lang erklingt flotte Musik im Raum, Kathrin Edenharter schart die jungen Tänzerinnen um sich und zu ihrer Choreografie geht die Post ab – die Teeniegarde übt.

Über die Kostüme und über das Motto der ausgewählten Tanzmusik wird aber noch nichts verraten. Das bleibt ein Geheimnis bis zum ersten Auftritt. Die Teeniegarde Breitenbrunn ist eine Bereicherung für jeden Faschings-ball, für einen lustigen Kinderfasching oder eine Geburtstagsparty genauso, wie für eine schöne Senioren-Faschingsfeier.

Magdalena Staudigl, Carolina Staudigl, Vanessa Schober, Vanessa Eglmeier, Julia Leikam, Lisa Merbald, Johanna Lang, Anna Riepl und Maria Rohde sind die Mädchen der Teeniegarde. Die Neun- bis Zwölfjährigen aus Breitenbrunn, Dürn, Eismannsdorf, Kemnathen und Matzlsberg sind schon ganz heiß darauf, bei den anstehenden Bällen ihr Können unter Beweis stellen und zu der besonderen Stimmung im Breitenbrunner Fasching beitragen zu können.

Los geht es am Samstag, 7. Januar, beim großen Eröffnungsball der Faschingsfreunde. Das Management der Teeniegarde hat Michaela Staudigl übernommen. Sie kümmert sich erfolgreich um die Auftritte ihrer Schützlinge.

Erste Auftritte sind schon gebucht. Neben dem Eröffnungsball sind das zum Beispiel der Kinderfasching in Herrnried (21. Januar) der Gardeball (4. Februar), der Ball der Vereine in Kemnathen (4. Februar) und eine Faschingsdisco in Daßwang (12. Februar).

Einladungen und Anfragen für den Eröffnungsball am 7. Januar sind ausdrücklich erwünscht unter Telefon (0 94 95) 90 37 67.

nas