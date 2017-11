Faschingsauftakt in Bayrisch China

Dietfurter Chinesen läuten am 11. November die Saison ein — Sturm auf das Rathaus geplant - vor 1 Stunde

DIETFURT - Am Samstag, 11. November, wird die närrische Saison in Bayrisch China eingeläutet.

Der Schlüssel ist unser: Im vergangenen Jahr hat sich der Kaiser von China in Dietfurt die Gewalt im Rathaus angeeignet. Bürgermeisterin Carolin Braun machte gute Miene zum närrischen Spiel. Heuer wird es nicht anders. © F.: Tourist-Information



Die Dietfurter Chinesen haben angekündigt, an diesem Tag das Rathaus zu stürmen und die Schlüsselgewalt an den neuen Kaiser FU-GAO-DI zu übertragen. Da der Faschingsauftakt heuer auf einen Samstag fällt, findet die traditionelle Eröffnungszeremonie um 11.11 Uhr vormittags am Rathaus statt. Es ergeht eine herzliche Einladung an die gesamte Bevölkerung, sich kostümiert zu beteiligen und sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Anschließend geht es mit dem bayrisch-chinesischen Kulturattaché Karl-Heinz Bauer munter im Gasthof "Zum Bräu-Toni" weiter.

Das genaue Motto der neuen Faschingssaison wurde bereits festgelegt, wird aber offiziell erst am 11. November bekannt gegeben. So viel sei verraten, das Motto dreht sich um das große Jubiläum, das die Dietfurter 2018 feiern dürfen: "90 Jahre Chinesenfasching".

Der Höhepunkt der diesjährigen Faschingssaison ist für die Dietfurter sicherlich wieder der Unsinnige Donnerstag mit dem großen Faschingsumzug am 8. Februar 2018.

Nach dem Umzug wird es auch wieder eine kurzweilige Podiumsgaudi geben, bei der der chinesische Kaiser wieder feierlich als Regent der Bayerischen Chinesen ausgerufen werden wird. Der Kaiser mit seinem Gefolge regiert dann bis einschließlich Faschingsdienstag, den 13. Februar 2018.

nn