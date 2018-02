Fassade soll nach Wiederaufbau genauso aussehen

Für die "Gerberhöfe" zwischen Markt und Kastengasse werden alte Häuser abgeräumt - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Architekt Johannes Berschneider hat im Bausenat die Gerberhöfe vorgestellt, eine Ensemble mit 26 Wohnungen zwischen Oberen Markt und Kastengasse.

Das Geschäftshaus am Oberen Markt hat eine markante Fassade mit Treppengiebel und Erker. Der Neubau wird sich an dieser Formensprache orientieren. © Foto: Günter Distler



Das Haus mit dem markanten Treppengiebel hat Architekt Hanns Meier nach dem Krieg wieder aufgebaut. "Wir wollten die Originalfassade erhalten, aber dann hätten wir Probleme mit der Barrierefreiheit bekommen", sagte Berschneider. Deshalb werden die alten Gebäude komplett abgerissen. An der Kastengasse entstehen drei abgesetzte Baukörper mit 21 Wohnungen, am Oberen Markt weitere fünf Wohnungen und ein Laden im Erdgeschoss. Für jede Wohnung gibt es einen Stellplatz in der Tiefgarage. Und die neue Fassade am Markt werde fast genauso aussehen wie die alte, versprach Berschneider.

