Fassadenkraxler und Schafkopfer am alten WGG

Mit dem "Gluck" verbinden sich viele Erlebnisse - Wir suchen Ihre Erinnerungen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Tage des alten WGG sind endgültig gezählt: Abrissbagger knabbern an den Wänden, in wenigen Wochen wird wohl nichts mehr zu sehen sein von dem Gebäude, in dem tausende Pennäler gelernt, geschwitzt und gescherzt haben. Doch die Erinnerungen bleiben.

Einen Besen zur Begrüßung erhielt der Schulleiter Bernhard Schiffer. Es folgten neun ereignisreiche Jahre bis zum Umzug. © Foto: Petra Schlierf



"Ich sehe den Abriss mit leichter Wehmut", sagt Hermann Pöllinger. Schließlich hat der Pädagoge mehr als nur sein halbes Lehrerleben an der Dr.Grundler-Straße verbracht, gehörte dem Kollegium an, das mit der Schulleiterin Hildegard Kober den damals frischen Neubau bezog. 2003 ging er als stellvertretender Schulleiter in den Ruhestand.

"Auf den Abitur-Treffen sind immer wieder Ehemalige ganz betrübt, dass ihr WGG abgerissen wird", sagt Pöllinger. Ein Nostalgie-Indiz ist unsere Bildergalerie "Zeitreise: Das alte Willibald-Gluck-Gymnasium", die zu den meistgeklickten Beiträgen zählt.

Die Schule ist halt ein Ort, mit dem sich intensive Erlebnisse verknüpfen, in der ein aufgewecktes Kind zum jungen Erwachsenen wird mit allem was dazu gehört. So nahm ein Redakteurs-Kollege 1976 stolz den Ehrenpreis für fleißigen und regelmäßigen Besuch des Schulgottesdienstes entgegen. Ein anderer erzählt mit leuchtenden Augen von der Film-AG, den Dreharbeiten mit der Super-Acht-Kamera.

Und selbstverständlich gab es Pennälerstreiche: Der Pausengong wurde mit dem Kassettenrekorder aufgenommen und im Unterricht abgespielt. Schüler kraxelten an der Außenfassade an den orangenen Fenstern vorbei von einem Klassraum zum nächsten. Und ein Sportlehrer fand sich unversehens im Becken des Hallenbads wieder.

Zu Beginn waren es etwa 600 Schüler am Gluck, das Ostendorfer Gymnasium war weitaus größer. Doch nach wenigen Jahren zog das WGG bei den Schülerzahlen davon. Das rasante Wachstum brachte Probleme mit sich. Bald reichten die Räume nicht mehr aus. "Landrat, Schulleitung und Personalrat haben sich bei der Feuerwehr und im Krankenhaus freie Räume angeschaut", sagt Pöllinger.

Im Missionsseminar der Comboni-Missionare in der Friedensstraße gab es schließlich ein kleine Außenstelle. Schließlich wurde auf die Musiksäle ein Stockwerk aufgesetzt, um die Raumnot zu lindern.

Diese betraf auch die Lehrer. Als der heutige Schulleiter Bernhard Schiffer sich im Juni 2006 dem Kollegium vorstellte, kam er in ein Lehrerzimmer, in dem es nur so wuselte und das deutlich zu klein war. "Doch Reibung erzeugt bekanntlich Wärme, und so fühlte ich mich von Anfang an im Kollegium gut aufgenommen", sagt Schiffer, der den Umzug in einen Neubau aktiv gestaltet hat.

Denn der in 70er Jahren schnell hochgezogene Schulbau war beileibe nicht perfekt, hatte von Anfang an Mängel. "Das Dach der Dreifachturnhalle war eine ewige Baustelle", sagt Pöllinger. Bereits kurz nach der Inbetriebnahme regnete es durch, standen Eimer im Stiefelgang hinter den Umkleiden. "Es ist nie gelungen das Flachdach so zu sanieren, dass man seine Ruhe hatte." Schulleiter Schiffer ist besonders die oftmals schwer regelbaren Stromheizung in Erinnerung geblieben, die eines Tages den Verwaltungstrakt auf etwa 40 Grad erhitzte, so dass Metallgegenstände wie Türklinken nicht mehr berührt werden konnten.

Doch diese unbestreitbaren Mängel sind längst zu Anekdoten geronnen, pure Nebensächlichkeiten gegenüber dem schulischen Leben, das die Gluck-Familie zusammenhält. Etwa der Unsinnige Donnerstag: "Ohrenbetäubender Lärm in der Pausenhalle, Luft zum Schneiden, Strohballen, unter denen Bierflaschen versteckt waren, am Ausgang zur Stadt gar eine Schneebar", erinnert sich Schiffer. Die Schüler auf der Bühne in der Pausenhalle entwickelten eine derartige Sprungkraft, dass Teile der Bühne und der Decke zu Bruch gingen.

Schafkopf in den Regenpausen

Dazu gesellen sich viele weitere wichtige und unwichtige Ereignisse. "Man könnte damit ein Buch füllen, so viele Erinnerungen verbinden mich mit dem "alten Gluck"", so Schulleiter Schiffer. Etwa die Pausen: Bei schlechtem Wetter saßen dann 1800 Pennäler vor dem Kiosk, in der Sitzecke, an den wenigen Bistrotischen, in den Gängen, um Schafkopf zu spielen oder sonstigen Tätigkeiten nachzugehen.

Noch wenige Tage, dann gibt es für diese Erinnerungen keinen greifbaren Ort mehr, der eine Gedankenreise in die Vergangenheit auslöst. "Manchmal denke ich, es wäre schön das damalige Kollegium noch einmal für ein Gruppenbild vor dem Abbruchgebäude aufzustellen", sagt Pöllinger. Es bleibt nicht mehr viel Zeit dafür.

Verbinden Sie auch besondere Erinnerungen mit dem alten Willibald-Gluck-Gymnasium, als Lehrer oder Schüler? Schreiben Sie oder schicken Sie Bilder an neumarkt-redaktion@pressenetz.de.

