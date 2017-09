Fast 100 Auszubildende erhielten Gesellenbrief

Drang ins Handwerk: Viel Lob bei Freisprechungsfeier in Neumarkt - vor 29 Minuten

NEUMARKT - 94 Auszubildende aus dem Handwerk bekamen bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Neumarkt ihren Gesellenbrief überreicht.

Die Besten unter den jungen Handwerksgesellen erfuhren bei der Freisprechungsfeier eine besondere Würdigung. Die Offiziellen waren voll des Lobes für die Leistungen. © Foto: Martin Herbaty



Die Besten unter den jungen Handwerksgesellen erfuhren bei der Freisprechungsfeier eine besondere Würdigung. Die Offiziellen waren voll des Lobes für die Leistungen. Foto: Foto: Martin Herbaty



"Sie können stolz auf das Erreichte sein", lobte Toni Hinterdobler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, die "Top-Fachfrauen und Top-Fachmänner". Er wertete die stabilen Ausbildungszahlen im Kammerbereich als erfreuliches Signal für die Zukunft.

Die Auszubildenden aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Neumarkt hatten die Gesellenprüfungen in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen erfolgreich absolviert: Den Löwenanteil der neuen Gesellen stellten die Schreiner mit 16, die Zimmerer mit 20 und die Kaufleute für Büromanagement mit 24 Prüflingen.

Außerdem machten den Schritt vom Lehrling zum Gesellen fünf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, fünf Bäckerfachverkäuferinnen, ein Betonbauer, elf Maurer, drei Hochbaufacharbeiter, ein Fleischer, eine Fachverkäuferin im Fleischerhandwerk, zwei Elektroniker, fünf Friseure und ein Metallbauer.

Zahl der Abiturienten verdoppelt

"Sie haben nicht nur über drei Jahre hinweg ihr Fach gelernt, Sie wissen auch, wie es in der Praxis geht", beschrieb Hinterdobler die Erfolgsbasis sowohl für die frischgebackenen Gesellen als auch für das deutsche Handwerk im europäischen Vergleich. Der Drang in handwerkliche Berufe hält an: In diesem Jahr haben sich im Bereich der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz 908 Schulabgänger für eine Lehre entschieden. Dass sich die Zahl der Abiturienten unter den Azubi seit 2010 verdoppelt hat, ist für Hinterdobler ein Beleg für die zunehmende Attraktivität dieses Sektors: "Die Leute überlegen, wo sie einen zukunftssicheren Beruf und ihr Glück finden und landen immer öfter im Handwerk."

"Ich gebe Euch Euer Geld"

Als Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs des Landkreises und der Oberpfalz würdigte Staatssekretär Albert Füracker das Handwerk. Das deutsche System der dualen Ausbildung und die Bereitschaft vieler Betriebe, in qualifizierten Nachwuchs zu investieren, ergänzten sich ideal. Die von Kreishandwerksmeister Gerhard Ulm geäußerte Bitte um Zuschüsse für Sanierung und Ausbau der Berufsschule kommentierte er so: "Ich gebe Euch Euer Geld als Zuschuss." Nur wenn genügend Mittel mit Fleiß und Einsatz erwirtschaftet würden, habe auch der Staat Geld zum Verteilen.

Landrat Willibald Gailler lobte die angehenden Gesellen für ihren Fleiß und ihr Durchhaltevermögen und prophezeite ihnen hervorragende Berufschancen. Sein Dank galt auch den Handwerksbetrieben, die im Landkreis 41 Prozent der Ausbildungsstellen bereitstellten. "Deutschland geht es gut, Bayern geht es besser, der Oberpfalz noch besser, und Neumarkt geht es prächtig", lautete sein Fazit der aktuellen Situation: Nicht nur liegt die Arbeitslosigkeit unter zwei Prozent; Neumarkt hat mit einer Quote von 1,5 Prozent für die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen auch die niedrigste Jugendarbeitslosigkeitsquote aller 402 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Dafür seien auch die 2188 Handwerksbetriebe im Landkreis mit rund 16 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Euro verantwortlich. Damit es so weitergehen kann, steht Gailler zufolge der Ausbau der Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten weit oben auf der Agenda des Landkreises.

Liebe zur Leistung

Bürgermeister Albert Löhner riet den erfolgreichen Prüflingen, die Liebe zum Leben, zur Leistung und zur persönlichen Weiterentwicklung als Motivation zu nutzen: "Wir brauchen das Handwerk und bauen unsere Hoffnungen auf den Nachwuchs." "Nobody is perfect" – diese Redewendung war, so Oberstudiendirektor Albert Hierl, während der Lehrzeit keine Ausrede, sondern ein Privileg: Wissen und Fähigkeiten hätten sich die Auszubildenden schwer erarbeitet. Der Leiter der Berufsschule beglückwünschte die Facharbeiter und Gesellen dafür, dass sie nun die erste wichtige Etappe auf dem Weg zum Profi gemeistert haben. "Gehen Sie Ihren Weg mit Begeisterung, dann kann der Spruch ‚Karriere mit Lehre‘ für Sie wahr werden."

Als Prüfungsbeste geehrt wurden Anabel Brauwer (Kauffrau für Büromanagement, Firma Karl Lang Bauunternehmung, Kipfenberg), Karina Sadowski (Bäckerei-Fachverkäuferin, Der Bäcker Feihl, Neumarkt), Magdalena Brandmüller (Fleischerei-Fachverkäuferin, Jura-Fleisch, Neumarkt), Christina Kneißl (Friseurin, Blomeier Friseure, Reichertshofen), Florian Wurm (Maurer, Firma Küfner Hoch- und Tiefbau, Neumarkt), Lukas Röll (Schreiner, Josef Wittmann, Breitenbrunn) und Lukas Aurbach (Zimmerer, Bogner Holzbau, Seubersdorf).

Für sehr gute Prüfungsleistungen erhielt Lukas Aurbach außerdem einen Bildungsgutschein im Wert von 300 Euro von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

MARTIN HERBATY