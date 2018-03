FC Sindlbach ärgert sich über Abwerbeversuche aus Neumarkt

BERG/SINDLBACH - Es ist wie ein Frühlingserwachen beim 1. FC Sindlbach: Nach knapp über 500 Mitgliedern im letzten Quartal, sind es jetzt exakt 614 an der Zahl und die Tendenz weist weiter nach oben.

FCS-Vorsitzender Markus Fügl (vorne rechts) zeichnete zahlreiche Mitglieder für zehn-, 20-, 25- und 40-jährige Zugehörigkeit zum Verein aus. © Foto: Helmut Fügl



Drei Faktoren wurden bei der Jahresversammlung für diesen positiven Trend ausgemacht: Die Gründung einer Turnabteilung, welcher sich zahlreiche Mädchen, Buben und auch Jugendliche angeschlossen haben (die Sparte ist jetzt auch Mitglied des Bayerischen Turnerverbands), ein voll engagiertes Vorstandsteam und schließlich ein Markus Fügl, der als erster Vorsitzender Einfühlungsvermögen, Entscheidungskraft und Kontinuität ausstrahlt. Und der Vereinschef kann wiederum auf tatkräftige Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter bauen.

Der Vorsitzende des 1. FC Sindlbach konstatierte: "Die Sparten Fußball, Fitness, Kampfsport, Tennis und jetzt Turnen sind generationsübergreifend und lassen die Bedürfnisse unserer Bürger zum gesundbringenden Sport erkennen." Die Vereinsführung sei sehr zufrieden mit dem Erreichten, sagte Fügl weiter, "denn das war außerordentlich viel".

Vor allem wurde beim FCS intensiv und mit Erfolg die Ausweitung des Sport- und Freizeitangebots betrieben. Über die jeweiligen Sparten berichteten Florian Reif für den verhinderten Marcus Freitag (Fußball), Bernd Reindl (Tennis), Barbara Degenkolb (Fitness-Gymnastik), Nadine Schmidt (Kinderturnen) und Hella Spierling (Kampfsport). Über die Tätigkeiten des Vergnügungsausschusses wusste Alexandra Hauck-Lippert viel zu erzählen. Rundum positive Bilanzen ziehen konnte auch die stellvertretende Kassenleiterin Sandra Fügl. Die Revisoren Resi Vogel und Gerhard Wichner bestätigen Schatzmeisterin Brigitte Lutter eine einwandfreie Kassenführung. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Eines wollte Markus Fügl noch loswerden: "Unseren bewährten Jugendtrainer Marc Weißenborn, der für seine Leistungen vom BFV mit einem Lehrgang in Barcelona belohnt wurde, wollte ein Neumarkter Verein unbedingt abwerben. Ich finde es bedenklich und nicht erträglich, wenn ein so großer Club auf die Dörfer geht, sich umschaut und dann hervorragende Leute mit großen Versprechen zu sich holen will."

Nach kurzen Grußworten von Bürgermeister Helmut Himmler dann noch schnell und zügig Ehrerweisungen für Mitglieder und Spieler für langjährige Zugehörigkeit zum Verein. Urkunden und Ehrennadeln für 20-jährige FCS-Mitgliedschaft erhielten Carina Wittmann, Stefan Sendlbeck, Rosa Wittmann, Fabian Fügl, Patrick Fügl, Pascal Kienlein, Daniela Kreuzer, Annette Reif, Tobias Kreuzer, Claudia Sendlbeck, Josef Seitz, Anja Sendlbeck und Stefan Sendlbeck.

Seit 25 Jahren treue Mitglieder sind Stefan Geier, Evi Obermeier, Matthias Kreuzer, Luise Englmeier, Stefan Federl sowie Martin Fischer. Bereits vier Jahrzehnte, seit 1978, gehören Theresia Vogel und Lorenz Walk zum "Club". Außerdem wurden noch 25 FCS-Angehörige für ihre zehnjährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Dieser, daran erinnerte Markus Fügl, kann 2020 bereits sein 50-jähriges Bestehen feiern. Was bedeutet: Der Festausschuss darf auch schon langsam aktiv werden.

