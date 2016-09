Feiner Regionalmarkt in Trautmannshofen

Kirchweihmarkt am Brunnen gewinnt an Profil - Dorfgemeinschaft gegründet - vor 0 Minuten

LAUTERHOFEN/TRAUTMANNSHOFEN - Zahlreiche Gläubige besuchten die Festgottesdienste zum Patrozinium in der Wallfahrtskirche „Mariä Namen“ in Trautmannshofen. Auch der Kirchweihmarkt kam gut an.

Die Kirchweih in Trautmannshofen hat sich trotz des schlechten Wetters am Wochenende als Publikumsmagnet erwiesen. © Foto: Jutta Riedel



Die Kirchweih in Trautmannshofen hat sich trotz des schlechten Wetters am Wochenende als Publikumsmagnet erwiesen. Foto: Foto: Jutta Riedel



Domdekan Albert Hopfenbeck begrüßte die Festgemeinde zum 325. Gedenktag der Weihe vor dem Gnadenbild der „Unversehrten Mutter“. Mariens Leben habe sich vollständig im Glauben vollzogen, vorbehaltlos habe sie sich von Gott führen lassen und niemals Zweifel gehabt, lobte der Geistliche in seiner Festpredigt diesen „Weg des Glaubens“.

Trotz des widrigen Wetters strömten auch heuer wieder Scharen von Besuchern auf den traditionellen begleitenden Kirchweihmarkt, den heuer erstmalig die neu gegründete Dorfgemeinschaft Trautmannshofen organisiert hatte.

Örtliche Anbieter

Lob gab es von vielen Gästen auch für das neue Ensemble um den Brunnen am Dorfplatz, das sehr gut angenommen wurde. Hier wurden unter anderem handgefertigte Dekoartikel, Blumenkränze und Gestecke, Drechslerarbeiten, aber auch Honig und andere Imkereiprodukte sowie frisches Gemüse aus der Gärtnerei der Regens-Wagner-Einrichtung angeboten.

Der mit Marktbuden einheitlich ausgerüstete Dorfplatz, liebevoll geschmückt von den Standbetreibern, war ausschließlich Anbietern aus Lauterhofen und angrenzenden Gemeinden vorbehalten. Die Buden hatte das Weihnachtsmarktteam Lauterhofen zur Verfügung gestellt, um das Pilotprojekt der Dorfgemeinschaft zu unterstützen. Nach dem gelungenen Start des kleinen, aber feinen regionalen Marktes plant die Dorfgemeinschaft im nächsten Jahr eine Fortsetzung.

Insgesamt zeigten sich die Organisatoren des Marktes zufrieden mit ihrem ersten Einsatz und zogen ein positives Resümee. „Ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen“, sagte Marktrat Xaver Lang.

jr