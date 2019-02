Feinster Gospel im Neumarkter Reitstadel

NEUMARKT - Grammy-Preisträger Reverend Gregory M. Kelly & "The Best of Harlem Gospel" gastieren am 19. Februar im Reitstadel in Neumarkt. Beginn ist um 20 Uhr.

Gregory Kelly und der Chor „Best of Harlem Gospel“ gastieren am 19. Februar im Neumarkter Reitstadel. © Foto: Harlem Gospel



Bei Konzerten von Reverend Gregory M. Kelly & "The Best of Harlem Gospel" spielt die Religion eine genauso wichtige Rolle wie im Leben des Großteils der Bevölkerung Harlems. Hier ist Gospel keine reine musikalische Show-Einlage, sondern Bestandteil einer Messe, die aus vollem Herzen und mit grandiosen Stimmen gefeiert und zelebriert wird.

Unter der Leitung von Grammy-Preisträger Reverend Gregory M. Kelly, der bereits mit Musikgrößen wie Stevie Wonder und Diana Ross zusammengearbeitet hat, hat sich ein Chor firmiert, dessen Namen der einzelnen Sänger sich wie das "Who is Who" der aktiven US-Gospel-Szene lesen.

Insgesamt neun Stimmen, mit denen die unbeschreibliche Atmosphäre, wie sie in jeder Gospelkirche in Harlem herrscht, auch nach Neumarkt transportiert wird. Das Repertoire umfasst beliebte Gospelklassiker, aber auch unbekanntere Stücke.

Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen und an der Abendkasse, unter www.adticket.de oder unter der Hotline Telefon (0180) 6050400.

