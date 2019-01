Feinwerkmechaniker stellten sich der Prüfung

Gesellenstück an der Neumarkter Berufsschule gemacht - vor 9 Minuten

NEUMARKT - 24 angehende Feinwerkmechaniker aus den Landkreisen Neumarkt, Regensburg und der übrigen Oberpfalz mit den Fachrichtungen Maschinenbau und Werkzeugbau haben am Berufsschulzentrum in Neumarkt und in der Handwerkskammer Regensburg ihre praktische Gesellenprüfung abgelegt.

Die angehenden Feinwerkmechaniker erstellten im Prüfungsteil Steuerungstechnik ein Funktionsdiagramm und bauten eine elektropneumatische Steuerung für das Magazin einer Bohrvorrichtung auf. © Günter Distler



Die angehenden Feinwerkmechaniker erstellten im Prüfungsteil Steuerungstechnik ein Funktionsdiagramm und bauten eine elektropneumatische Steuerung für das Magazin einer Bohrvorrichtung auf. Foto: Günter Distler



Im Prüfungsteil Steuerungstechnik erstellten sie ein Funktionsdiagramm und bauten eine elektropneumatische Steuerung für das Magazin einer Bohrvorrichtung auf.

Außerdem hatten sie ein CNC-Programm zu schreiben, einen Arbeitsplan zur Herstellung eines Frästeils zu erstellen, eine Kniehebelpresse herzustellen und ein Fachgespräch zu führen. Die theoretische Prüfung in den Fächern Fertigungstechnik, Funktionsanlayse und Wirtschafts- und Sozialkunde hatte zuvor stattgefunden.