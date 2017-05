Feldbogenschießen ist ein Abenteuer

NEUMARKT - Wald, Wiese und unbekannte Entfernungen: Feldbogen-Schießen gilt als die abenteuerlichste Disziplin dieser Sportart. Bei der Bezirksmeisterschaft in Nürnberg gingen auch zahlreiche Neumarkter auf die Pirsch nach Gold.

Andrea Lerzer in voller Montur im Parcours. Foto: Foto: Schuster



Aus dem Bezirk, der größer ist als die Landkreisgrenzen, versuchten am Muttertag die Feldbogenschützen, sich für die bayerische Meisterschaft zu qualifizieren. Ort des Geschehens war der Feldparcours auf dem Gelände der privilegierten Hauptschützengesellschaft (pHSG) in Erlenstegen.

Abteilungsleiter Günther Reif und seine Helfer hatten wochenlang den rund zwei Kilometer langen Rundkurs vorbereitet.

Feldbogen-Schießen? Das klingt ein wenig nach Indianern, die durch den Wald schleichen und Beute jagen. Weit gefehlt. Die Sportschützen sind an das Regelwerk der WA (World Archery) gebunden. Ein Passus darin verbietet unter anderem das Tragen von Tarnkleidung.

Genau festgelegt sind die Zielauflagen. Meist in Vierergruppen marschierten über 65 Bogenschützen mit ihrem Sportgerät zu den Stationen. Zuvor erfolgte die Bogenkontrolle unter der Aufsicht des mittelfränkischen Bogenreferenten Herbert Plagwitz, der auch die Gesamtleitung des Wettkampfes übernimmt.

Mit dem olympischen Recurve-, dem Compound- oder dem Blankbogen verteilten sich die Teilnehmer auf 24 Stände. Ein Wechsel erfolgte, nachdem jeder Schütze der Gruppe seine drei Pfeile geschossen hatte.

Anders als bei der Wertung auf der Bogenwiese oder in der Halle zählen beim Feldbogenwettkampf die Treffer ins Gold nur fünf oder sechs Ringe. Bergauf, bergab, dem Gelände angepasst, waren vier verschiedene Scheibengrößen zu treffen. Die Schützen mussten unterschiedliche Entfernungen einschätzen. Egal, wie viel Erfahrung ein "alter Hase" auch mitbrachte: Immer wieder landeten Pfeile neben der Zielauflage, die 20 bis 80 Zentimeter im Durchmesser betrug.

Ein kameradschaftliches und sportliches Miteinander prägte diesen Wettkampf: Man kennt sich eben und manch einer spricht von "familiärer Atmosphäre".

Unter den Teilnehmern waren auch bekannte Neumarkter Bogenschützen. Andrea Lerzer gewann mit dem olympischen Recurvebogen in der Damenklasse bei einer Ringzahl von 306 deutlich vor der zweitplatzierten Angelika Promberger vom BSC Schnaittach.

Auf die Treffer im Gold hatten es alle Schützen abgesehen. Hier konnte Lerzer 28 von 72 geschossenen Pfeilen platzieren.

Bestleistung von Oliver Obst

Ebenso siegte bei den Herren in der Altersklasse Roland Wexler mit 279 Ringen. Tagesbestleistung mit 342 Ringen erreichte Oliver Obst und damit Platz eins unter den Herren. Er, der amtierende deutsche Meister in dieser Sportart, begann mit dem Bogensport bereits im Alter von acht Jahren. Seit 2013 ist er auch bei den Feldbogenschützen zu finden.

Den Stand auf dem Holzgestell nahe der Bogenhütte empfand der Maschinenbau-Student als Herausforderung. "Das ist mal was anderes, in einem solch steilen Winkel in einen Graben zu schießen", sagt Oliver Obst, der gleich 44 Mal das Gold traf.

Aber auch sein Bruder Fabian, der noch in der Juniorenklasse aktiv ist, braucht sein Ergebnis nicht zu verstecken. 300 Ringe reichten locker zum Sieg in dieser Klasse. "Im Durchschnitt hatte ich 13 Ringe bei den langen Strecken und das ist gut so", sagte der Auszubildende.

Was bei den Jungs gut funktionierte, klappte bei Vater Horst Obst nicht ganz so gut. Allerdings war er mit dem Blankbogen unterwegs – also ohne Visier.

