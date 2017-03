Felsenfest steht felsenfest im Kalender

Deinschwang: Vorbereitungen im Wurschtbachtal angelaufen - vor 57 Minuten

LAUTERHOFEN/DEINSCHWANG - Im Vereinsheim "Wurschtbachtal" informierte Peter Neumeier, Vorsitzender des Heimatvereins, bei der Jahresversammlung über die bereits gestarteten Vorbereitungen zum diesjährigen 51. Felsenfest im Wurschtbachtal.

Im vergangenen Jahr feierte das Felsenfest im Wurschtbachtal sein 50. Jubiläum. Auch der Termin für dieses Jahr steht bereits fest. © Foto: Jutta Riedel



Zum Auftakt des Felsenfestes am ersten Augustwochenende werden am Samstag, 5. August, die Alfelder Musikanten aufspielen. Für musikalische Unterhaltung am Sonntagmittag sorgen "die Stoabeißer", die am Nachmittag und Abend von den Schwarzachtaler Musikanten aus Oberölsbach abgelöst werden.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch wieder die Schlepperfreunde aus Seiboldstätten dabei sein und ein Schleppertreffen mit etwa 200 Oldtimern im Tal organisieren. Für heuer ist der Anbau an der Bar geplant und eine neue Ausschilderung des Festgeländes. Zum Ausschank kommen heuer nur halbe Liter. Einen Dank richtete der Vorsitzende an die Lauterhofener Firma "Schnittpunkt" und die Firma "Jura-Holz" aus Bischberg für die Spende neuer Vereins-T-Shirts.

Im Rückblick erinnerte der Vorsitzende an das "gute und erfolgreiche" Fest zum 50. Jubiläum, "das alle Erwartungen übertroffen hat". Dabei sei das neue und größere Tanzpodium sehr gut angekommen.

Verbesserungen hat der Verein im vergangenen Jahr am Vereinsheim durchgeführt, hier wurden neue Fenster eingebaut. In diesem Jahr plant der Verein eine neue Verbretterung des vorderen Giebels. Ein Lob richtete Neumeier an Schatzmeister Stefan Frauenknecht für sein "großes Engagement für die Vereinsfinanzen". Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die rege Teilnahme und Diskussion an der Versammlung, insbesondere von den Jugendlichen.

jr