Ferienspiele: Kinder beziehen afrikanischen Dorf

Exotischen Flair im Neumarkter LGS-Park — Workshops fördern Kreativität - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Abuseeeki, abuseki amululu": Mit einem afrikanischen Lied hat Jugendbüroleiter Sigi Müller die 17. Ferienspiele im Neumarkter LGS-Park eröffnet. Zum zweiten Mal in deren Historie geht die Reise nach Afrika.

Jugendbüroleiter Sigi Müller animiert die 112 Schulkinder des ersten Ferienspiele-Blocks zum Mitsingen eines afrikanischen Fantasie-Songs. © Foto: Horst Linke



Die nächsten beiden Wochen werden acht Gruppen à 14 Schulkinder im Park Weidenhütten bauen und riesige Masken basteln, Kochen und Töpfern, Batiken und Bogenschießen, Schmuck herstellen und trommeln – was man in einem afrikanischen Dorf nun mal so den lieben, langen Tag tut. Die tropische Hitze gibt es, zumindest in der ersten Ferienwoche, gratis dazu. Ein Abstecher ins Neumarkter Freibad bringt da eine willkommene Abkühlung.

Das ist aber nur der erste Block von insgesamt fünfen, die bis 8. September in den Genuss der Afrika-Ferienspiele kommen. Die anderen vier Gruppen aber jeweils nur eine Woche lang, und davon nur eine noch im LGS-Park. Die Blöcke drei bis fünf bauen ihren Kral im Jugendzentrum G6 am Volksfestplatz auf. Insgesamt wurden 415 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren angemeldet. Die Ferienspiele sind fast ausgebucht: Lediglich in der Woche vom 21. bis 25. August sind noch fünf Plätze frei.

Die Kinder werden ganztägig betreut, bekommen auch ein Mittagessen. Im Vorfeld hat das städtische Jugendbüro rund 60 Betreuerinnen und Betreuer geschult, damit diese mit den Kindern wieder zahlreiche Workshops durchführen können. Das gruppenpädagogische Angebot legt dabei besonderen Wert auf die Gemeinschaft.

Auf höher liegender Wiese

Einen großen Dank sendet Jugendbüroleiter Sigi Müller an die Familie Harrer, die ihre Wiese neben der Minigolfanlage erneut den Ferienspielen zur Verfügung gestellt hat. "Bei dem Regen letzte Nacht wäre unser afrikanisches Dorf auf der tiefer liegenden Wiese, auf der wir früher waren, glatt versunken", meint Müller. Schon das Aufstellen des regennassen Zirkuszeltes aus den Beständen des Jugendbüros habe eine Menge Kraft gekostet.

Oberbürgermeister Thomas Thumann begrüßte am Montagmorgen die Kinder des ersten Blocks und deren Eltern in der LGS-Arena. Das Thema "Afrika" habe es bei den Ferienspielen bisher schon – oder erst – einmal gegeben, sagte der OB. Unangefochtener Spitzenreiter sei das Indianer-Lager. "Afrika ist aber auch ein schönes Thema, mit dem man viel machen kann."

Bevor es in nach afrikanischen Volksstämmen benannten Gruppen ab in den Busch ging, intonierte Sigi Müller zum Aufwärmen noch einen afrikanischen Song. Die Zeile "Abuseki, amululu" war schnell gelernt. Was die beiden Worte bedeuten? "Nichts", antwortet Sigi Müller. Erfunden hat sie ein befreundeter Liedermacher, "sie klingen aber herrlich afrikanisch".

NICOLAS DAMM