Festbier gibt Vorgeschmack aufs Juravolksfest

Bierprobe im Gasthof Schönblick — Neu: Geldautomat auf Festplatz - 18.07.2017 09:09 Uhr

NEUMARKT - Bernsteinfarben und vollmundig bei einem leicht-lässigen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent: Nach der Zwickelprobe direkt aus dem Lagertank hat das Festbier aus dem Hauses Lammsbräu auch die offizielle Bierprobe im Gasthof Schönblick bestanden.

"Es ist nicht schwer, es macht nicht gleich den Gaumen zu", warb Lammsbräu-Generalbevollmächtigte Susanne Horn für das Festbier, das beim Juravolksfest vom 11. bis 21. August wieder zum Festpreis von 7,30 Euro pro Liter ausgeschenkt wird.

Vor der Bierprobe am Höhenberg präsentierten Thomas Thumann (OB) und Thomas Thumann (Leiter des Hauptamts) den Mitgliedern des Festausschuss die vielen Höhepunkte des Festprogramms. 30 Musikgruppen sorgen in diesem Jahr für Stimmung in und vor der großen Jurahalle. Der Festzug am ersten Festsonntag kann sogar mit 100 Gruppen aufwarten.

Der nächste Kracher folgt gleich am Montag: Beim ersten Familiennachmittag, präsentiert von den Neumarkter Nachrichten, tritt der aus dem TV bekannte, fränkische Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Nilpferd-Dame Amanda auf.

Diesmal am Dienstag (Feiertag) trägt der ASV Neumarkt ein Bayernliga-Match auf der DJK-Anlage aus. Der Ringkampf am zweiten Sonntag fällt heuer flach, dafür unternimmt der Mühlhausener Michael Sturm einen weiteren Weltrekordversuch im Maßkrugtragen. Zum Pferdemarkt am Abschluss-Montag hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt angesagt. Erstmals wird während der Festtage ein Geldautomat neben der Jurahalle aufgestellt (mit Abhebegebühr, ausgenommen Kunden der Raiffeisenbank). Die Essensmarken gelten ab sofort für alle Futtergeschäfte.

