Mit einem Festgottesdienst in der bis auf den letzten Platz besetzten Christuskirche ist die evangelische Dekanin Christiane Murner in ihr Amt eingeführt worden. Regionalbischof Hans-Martin Weiss legte ihr das Amtskreuz um, wünschte ihr Kraft und Zuspruch für die anstehenden Aufgaben und bat um Gottes Segen. „Ich will auf die Menschen zugehen, sie wahrnehmen und unsere frohe Botschaft weitergeben“, kündigte die neue Dekanin in ihrer ersten Predigt auf der Neumarkter Kanzel an. © Günter Distler