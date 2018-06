Festliche Entlassfeier des Ostendorfer Gymnasiums in Neumarkt

114 Abiturienten erhielten im Reitstadel ihre Abschlusszeugnisse - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Wir sind eine Mannschaft" war das Motto des Abi-Gottesdienstes in der Hofkirche. Konfessionsübergreifend wünschten die Pfarrer Michael Murner und Stefan Wingen den vor Freude strahlenden Abiturienten und ihren Eltern alles Gute für das weitere Leben: "Der Vertrag mit dem Ostendorfer Gymnasium läuft aus – viel Glück bei den Neuabschlüssen."

Die Abiturienten des Ostendorfer Gymnasiums stellten sich bei der Entlassfeier auch zum traditionellen Bild vor dem Reitstadel auf. © Helmut Sturm



Nach dem kirchlichen Segen wechselten die 114 Abiturienten mit ihren Familien in den großen Saal des Reitstadels. Die Zeugnisse lagen in großen Umschlägen bereit. Launig und unkonventionell begrüßte der stellvertretende Schulleiter Armin Schidlo Schüler, Eltern und Ehrengäste und dankte für deren Unterstützung zum Gelingen des Projektes Abi 2018. In seiner immer wieder von Applaus unterbrochenen Abiturrede schilderte Schidlo die Situation, in der sich die heutigen Abiturienten in der 5. Klasse befanden: "Mit Pferdeschwanz, Super-Schulranzen und der ganzen Vielfalt ihrer Charaktere."

Er lenkte den Fokus auf die besondere Zeit der Pubertät, in der sich die Verschiedenartigkeit der Persönlichkeiten herausformte. Da gab es die "Braven", aber auch die "Revoluzzer", aber immer waren die jungen Menschen dabei auf der Suche nach ihrer eigenen Persönlichkeit. Schidlo hob hier das besondere Anliegen der Schule hervor, ihre Schüler zwar durchaus zu flankieren, ihnen gleichzeitig aber den Raum zu lassen, sie selbst bleiben zu dürfen.

Diese besondere Grundhaltung konnte die bunte Schar von Abiturienten entstehen lassen, wie sie ihm zur Abschlussfeier gegenüber saß. An die Eltern appellierte er, keine Angst davor zu haben, die Kinder loszulassen. Es sei jetzt an der Zeit, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. "Jetzt seid ihr dran", rief er den jungen Menschen zu.

Mut und Umsicht, so riet er ihnen, sollten ihr Voranschreiten auszeichnen, begleitet von einem Vertrauen in sich selbst sowie in ihre Eltern und guten Freunde. Er schloss seine Rede mit den Worten Werner Gneists: "Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei." "Servus" rief ihm eine Abiturientin zu und der ganze Saal stimmte fröhlich ein.

Zwischen Tafel und Smartboard

Die Abschiedsworte der Abiturienten sprachen Christina Greger und Georg Loichinger. "Nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg", war deren auserwähltes Motto. Sie, die Angehörigen der Schwellengeneration zwischen Schiefertafel und Smartboard, trugen gemeinsam vor, wie sich nach anfänglicher Ahnungslosigkeit im Laufe der Jahre sowohl der Weg als auch das Ziel immer deutlicher herauskristallisierte. Sie schilderten den Weg und die Erlebnisse durch die acht Schujahre, 93 Monate oder 2845 Tage.

Wie immer hatte das Ostendorfer Gymnasium bei der Entlassfeier seiner Abiturienten auch musikalisch einiges zu bieten. So trugen die "Camerata" und der "Kammerchor" mit klassischen Stücken zur feierlichen Atmosphäre bei. Beeindruckende und umjubelte Einzelvorstellungen gaben Miriam Frind und Thomas Hollweck, Gabriel Mark und Philipp Müller.

Dann endlich war es soweit: Die Umschläge mit den Zeugnissen wurden verteilt. "Inklusive Rentenbescheid", wie Armin Schidlo augezwinkernd erklärte. Beim anschließenden Sektempfang im Parkcafé war von all den Mühen und Sorgen nichts mehr zu spüren – es wurde ausgelassen gefeiert.

Für das beste Ergebnis der Schule mit 1,0 (875 Punkte) wurde Thomas Hollweck mit dem Preis des Oberbürgermeisters geehrt. Fabia Geltsch erhielt für seine 1,0 (859) den Preis des Besten aus dem Landkreis.

Für herausragende Gesamtleistungen von 1,0 bis 1,5 wurden geehrt: Maximilian Vießmann, Elena Geitner, Katharina Yankouskaya, Sarah May, Lena Becker, Lena Fiala, Sonja Meier, Hanna Hofmann, Theresa Kellermann, Johanna Nisselbeck, Jana Rogler, Theresa Schlicht, Konstanze Weimer, Vivien Hörner und Maria Nutz.

Den Bio-Zukunftspreis der Stiftung "natur-mensch-kultur" für besonderes Engagement im Fach Biologie erhielt Laura Pöhlmann. Für seine besonders engagierte Tätigkeit in der Schülermitverwaltung wurde Jonas Lautenschlager ausgezeichnet.

Für die besten Seminararbeiten wurden ausgezeichnet: Elena Geitner (Latein), Simone Uschold (Biologie), Fabian Geltsch (Geschichte), Thomas Hollweck (Physik), Lukas Fäth (Geografie), Michael Kirsch (Sport), Lena Becker (Deutsch) und Marlene Munzert (Katholische Religionslehre).

HELMUT STURM