Festrausch mit fatalen Folgen

Betrunkene Frau versenkt Wagen im Straßengraben und fährt mit Pkw des Gatten heim - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Ein vorgezogener Festrausch mit Folgen: Eine betrunkene Frau versenkt ihren Wagen am neuen Kreisel bei Mühlhausen und fährt nach dessen Bergung mit dem Wagen ihres Mannes heim. Ihren Schein ist sie los.

(Symbolfoto) © NEWS5 / Goppelt



Es war am Sonntag gegen 20.20 Uhr als eine 59-jährige PKW-Fahrerin auf der alten B299 von Mühlhausen kommend in den neuen Kreisverkehr rollte. Dort lief es aufgrund überhöhten Alkoholkonsums nicht mehr so rund: Sie touchierte zunächst eine Warnbake und setzte ihr Fahrzeug ohne Fremdeinwirken in den Straßengraben.

Der alarmierte Ehemann half bei der Bergung des Fahrzeugs. Da sich die Ehefrau weiterhin fahrtüchtig fühlte, fuhr sie nun ein zweites Mal betrunken mit dem Fahrzeug des Ehemanns, diesmal aber fehlerfrei, nach Hause.

Ihr Pech: Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Geschehen verfolgt und die Polizei benachrichtigt. So kam es zur Unfallaufnahme einschließlich einer Blutprobe im Klinikum sowie der Sicherstellung des Führerscheines.

nn/wof