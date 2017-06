Feststimmung prägt Neumarkts Altstadt

"Brot und Spiele" am Wochenende 9. bis 11. Juni - Mittelaltermarkt eröffnet - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Am kommenden Wochenende vom 9. bis 11. Juni steht Neumarkt wieder ganz im Zeichen des Altstadtfestes. Auch die 28. Ausgabe dieses bei Gästen aus Nah und Fern sehr beliebten Festes bietet wieder eine bunte Auswahl an kulinarischen, musikalischen und kulturellen Angeboten.

Beim Altstadtfest in Neumarkt werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. © Stephan Dierlamm



Beim Altstadtfest in Neumarkt werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Foto: Stephan Dierlamm



Zum dritten Mal findet der Mittelaltermarkt statt, der im Stadtpark die großen und kleinen Besucher mit vielen Attraktionen in ein mittelalterliches Ambiente einlädt. Insgesamt werden rund 100 Bewirtungsstände sowie etwa 75 Musikgruppen und Tanzdarbietungen für die gute Unterhaltung der Gäste sorgen. Dazu können Besucher an Führungen teilnehmen und Ausstellungen aufsuchen, wie etwa die Schauen zum 40-jährigen Bestehen des Kunstkreises Jura im Reitstadel oder im Stadtmuseum "Neumarkt im ersten Weltkrieg: Reservelazarett und Kriegsgefangenenlager in der Stadt". Das Programm für das Altstadtfest und viele Informationen dazu finden sich unter www.neumarkt-altstadtfest.de

Das Thema Sicherheit wird in diesem wie schon in den Jahren zuvor groß geschrieben. Dafür wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt, das wieder optimiert und erweitert wurde. Die Stadt appelliert an die Besucher, auf das Mitbringen von größeren Taschen oder Rucksäcken zu verzichten. Das Sicherheitspersonal wird stichprobenartige Kontrollen von Taschen durchführen.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass im Innenstadtbereich zahlreiche Straßen wegen des Altstadtfestes gesperrt sind, so unter anderem die Obere und Untere Marktstraße. Zudem werden im Bereich der Hauptzufahrten in die Altstadt Großfahrzeuge die Zufahrt blockieren. Für Rettungs- und Feuerwehreinsätze sind zudem zahlreiche Straßenabschnitte in der Altstadt frei zu halten. Diese Straßenbereiche sind entsprechend beschildert. Die Stadt wird in den für die Rettungs- und Sicherheitskräfte erforderlichen Zufahrten unberechtigt abgestellte Fahrzeuge entfernen lassen.

nn