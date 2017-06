Fetter Hydrant für Seligenportens Feuerwehr

Große Party und eigene Festschrift zum 125-jährigen Bestehen - 14.06.2017 08:03 Uhr

PYRBAUM - Mit haushohen Holzhydranten kündigt die Seligenportener Feuerwehr ihre Feier zum 125-jährigen Bestehen an. Von Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juni, wird mit befreundeten und benachbarten Feuerwehren und Vereinen gefeiert.

Dieser XXL-Hydrant aus Sperrholz kündigt die große Feier vom 23. bis 26. Juni in Seligenporten bereits an. © Foto: Wolfgang Fellner



Dieser XXL-Hydrant aus Sperrholz kündigt die große Feier vom 23. bis 26. Juni in Seligenporten bereits an. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Offiziell wurde die Ortsfeuerwehr 1892 gegründet und wurde seit dem zu zahlreichen Einsätzen gerufen, wie 1899 zum Großbrand der katholischen Kirche in Pyrbaum. 1900 wurde die erste Feuerlöschmaschine, bestehend aus einer Saug- und Druckspritze auf einem Wagen, angeschafft.

1920 kam eine "große hölzerne Feuerwehrleiter zur Sicherung der Kulturgebäude" nach Seligenporten. Inzwischen hat sich die Ortsfeuerwehr zu einer modernen und schlagkräftigen Truppe ausgestattet mit Digitalfunk, Wärmebildkamera und einigen Fahrzeugen entwickelt.

Ältester Kommandant interviewt

In einer Festschrift kann die Historie der Feuerwehr genauer nachgelesen werden. Darin befinden sich zudem Interviews zum Thema "Feuerwehr Damals – Feuerwehr Heute" mit Josef Kratzer, ältester noch lebender Kommandant der FF Seligenporten, und Helmut Fürst, dem aktuellen Kommandanten.

Auch über die Arbeit der Jugendfeuerwehr, die Festdamen oder die Aufführungen der Theatergruppe und vielem mehr wird darin berichtet.

Die Feier beginnt am Freitag des Festwochenendes um 20 Uhr mit der "Best-Of-Band". Am Samstag geht es weiter mit dem Einholen des Patenvereins, des Freundschaftsvereins und der Ehrengäste mit der Dorfmusik Seligenporten.

Festdamen zeigen Show

Nach dem Bieranstich um 19 Uhr sorgt die Band "Zefix" gemeinsam mit Show-Einlagen der Festdamen für Stimmung.

Um 6 Uhr morgens schmeißt der Weckruf dann am Sonntag alle aus den Federn, um 8 Uhr startet das Weißwurstfrühstück im Festzelt.

Nach dem Festgottesdienst in der Klosterkirche um 9.30 Uhr geht es zum Frühschoppen wieder in das Zelt. Und im Anschluss an den Festzug durch Seligenporten um 14 Uhr wird mit der Band "D’Rebell’n" noch ordentlich gefeiert.

csch