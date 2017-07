Feuer im Wohnheim: 150 Studenten evakuiert

Feuer brach durch Brandlegung in einem Waschraum aus - vor 1 Stunde

PENTLING - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einem Studentenwohnheim in Pentling ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Kripo vermutet, dass jemand den Brand gelegt hat.

Gegen drei Uhr ging die Meldung über ein Feuer im Erdgeschoss eines Studentenwohnheims An der Steinernen Bank bei der Polizei ein. Zu dieser Zeit befanden sich etwa 150 Personen im Anwesen, die das Gebäude unter anderem aufgrund der Rauchentwicklung verließen. Zwei der Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort ambulant medizinisch versorgt.

Den alarmierten Feuerwehren gelang es schnell, das Feuer in einem Waschraum zu löschen.



Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg nahmen den Brandort am Dienstagvormittag in Augenschein und schließen eine technische Ursache aus. In den Focus der polizeilichen Sachbearbeitung rücken nun fahrlässig oder vorsätzlich entstandene Brandursachen.

