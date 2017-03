"Feuerbixler" schossen um Schneemann-Hutnadeln

NEUMARKT - Schon zum neunten Mal hatte „Traditionsschütze“ Anton Masarié zum Winterschießen der „Feuerbixler“ auf der 100-Meter-Schießanlage der SG 1433 Neumarkt gerufen – und mit 62 Teilnehmern kamen am vergangenen Wochenende so viele Teilnehmer zu dem Einladungsturnier wie nie zuvor.

62 Feuerbixler standen am vergangenen Wochenende an der 100-Meter-Anlage der SG 1433. Foto: Michael Müller



„Wir stoßen damit schon an die Kapazitätsgrenze“, erklärt 1433er-Schützenmeister Hans Häusler, der — das gibt er gerne zu — bei der Premiere vor neun Jahren nie und nimmer gedacht hatte, dass sich der Wettkampf mit den alten Scheibenstutzen in Neumarkt so prächtig entwickeln würde.

Die Schützen kamen wieder aus ganz Bayern oder von noch weiter her, etwa aus Münster, Heidelberg und Suhl.

Beim Wettschießen in Neumarkt durfte die „Feuerbixn-Biggi“ nicht fehlen: Mitveranstalterin Brigitte Hölscher aus München brachte die 15 silbernen Schneemann-Hutnadeln mit. Foto: Michael Müller



Natürlich durfte die „Feuerbixn-Biggi“ nicht fehlen: Mitveranstalterin Brigitte Hölscher aus München brachte die 15 silbernen Schneemann-Hutnadeln mit, um die in der Meister- und der Punktserie geschossen wurde. Um weitere 23 Hutnadeln ging es bei jeweils einem Schuss auf zwei Geburtstagsscheiben.