Feuerwehren sind stolz auf engagierte Jugend

Brandbekämpfer des Landkreises Neumarkt hatte 1514 Einsätze im Vorjahr - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Hervorragend abgearbeitet wurden die 1514 Einsätze, die von den 153 Freiwilligen Feuerwehren der Stadt und des Landkreises im vergangenen Jahr bewältigt wurden", so das Resümee des Kreisbrandrats Anton Bögl bei der Kreisbrandversammlung in der nahezu vollbesetzten Kleinen Jurahalle.

119 Jugendgruppen mit 1171 jugendlichen Feuerwehranwärtern sind derzeit im Landkreis Neumarkt gemeldet. © Fritz-Wolfgang Etzold



Über 300 Kommandanten und Vorsitzende fanden sich ein, um aktuelle Zahlen, Daten und Fakten aus berufenem Munde in Erfahrung zu bringen. 6694 Männer und 1203 aktive Frauen haben sich ehrenamtlich für den Dienst am Nächsten eingesetzt. Zu insgesamt 1514 Einsätze mussten die Floriansjünger ausrücken, bei denen 156 Brände bekämpft, 320 sonstige Tätigkeiten, 65 Sicherheitswachen, 793 Hilfeleistungen und 189 Fehlalarme erbracht und bearbeitet wurden.

Seit der Pflichtinstallation von Rauchmeldern in Privathaushalten sind bereits erste Einsätze gefahren worden. Der Grund hierfür war meist kein Brand. Aber auch zu Unfällen wurden die Feuerwehrler gerufen, 188 Mal, davon fünf Mal zu technischen Hilfeleistungen mit Schienenfahrzeugen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr 106 Mal zur Beseitigung von Öl um technische Hilfe ersucht.

Immer mehr Mitglieder

"Das gesamte Einsatzgeschehen ist nur mit einer guten Ausbildung und mit modernen Rettungsgeräten zu bewältigen", erklärt Bögl. Der Dank dafür gilt den Kommunen und der Regierung, die die entsprechenden finanziellen Mittel dafür bereitstellen (müssen). Besonders erfreut zeigten sich der Kreisbrandrat und Kreisjugendwart Jürgen Kohl über die Entwicklung im Jugendbereich. 119 Jugendgruppen mit 1171 jugendlichen Feuerwehranwärtern sind derzeit gemeldet.

Die Kleine Jurahalle war bei der Kreisbrandversammlung gut gefüllt. Die geehrten Feuerwehraktiven stellten sich zum Erinnerungsfoto auf. © Foto: Mandel



394 Mädchen und 777 Jungen sowie 44 Mädchen und 58 Jungen in fünf Kinderfeuerwehren engagieren sich und zeigen ihre Bereitschaft, künftig in der Feuerwehr mitzuarbeiten. Eine Mitgliedssteigerung spricht für das Engagement der Jugend und ihrer Ausbildungsleiter. Aber auch die internationale Jugendarbeit einzelner Jugendfeuerwehren bestätigt den guten Stand der Ausbildung und die gute Verbindung untereinander.

Leistungsspange im September

Für 2018 sind neben einem Fahrsicherheitstraining und der Teilnahme an verschiedenen Seminaren vor allem die Abnahme der Deutschen Jugendleistungsspange für alle Jugendlichen der Jahrgänge 2000- 2003 in Mühlhausen am 22. September geplant.

SIEGFRIED MANDEL