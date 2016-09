Feuerwehrler brachten ihre Gäste hoch hinaus

Gemeindefeuerwehrtag lockte mit reichem Programm — Gedenken an Einsatzkräfte von 9/11 - vor 44 Minuten

POSTBAUER-HENG - Der Gemeindefeuerwehr hat heuer in Postbauer-Heng gefeiert. Zum Kirchenzug trafen sich die Freiwilligen Feuerwehren Kemnath, Pavelsbach, Postbauer und Heng am Feuerwehrzentrum. Angeführt von der Eppelein-Blaskapelle ging es im Kirchenzug zur St.-Elisabeth-Kirche und zum Totengedenken am Kriegerdenkmal.

Die Drehleiter der Feuerwehr Freystadt brachte zahlreiche Besucher des Gemeindefeuerwehrtag in luftige Höhen. Belohnt wurden sie mit einem herrlichen Rundblick über Postbauer-Heng. © Foto: Resi Heilmann



Die Drehleiter der Feuerwehr Freystadt brachte zahlreiche Besucher des Gemeindefeuerwehrtag in luftige Höhen. Belohnt wurden sie mit einem herrlichen Rundblick über Postbauer-Heng. Foto: Foto: Resi Heilmann



"Wir gedenken mit Ehrfurcht und Respekt heute unserer Kameraden", sagte der federführende Kommandant Ernst Rötzer. "Heute noch sterben Menschen an den Folgen des Attentats auf das World Trade Center."

Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Markus Fiedler. Er dankte besonders den anwesenden Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Postbauer-Heng: "Schön, dass ihr da seid. Ihr seid unsere die Zukunft." In seiner Predigt erinnerte auch Fiedler an den 11. September vor 15 Jahren. Damals habe die Feuerwehr alles daran gesetzt, so viele Menschen zu retten wie möglich. "Hunderte von Feuerwehrmännern ließen ihr Leben oder leiden heute noch an den Folgen."

Hundestaffel präsentiert sich

Nach dem Rückmarsch traf man sich am Feuerwehrhaus zu einem Frühschoppen. Unter die Feuerwehrkameraden und ihre Gäste mischte sich auch Bürgermeister Horst Kratzer. In seinem Grußwort nutzte er die Gelegenheit, um sich bei allen Feuerwehrlern für das ehrenamtliche Engagement zu bedanken.

Bilderstrecke zum Thema Gemeindefeuerwehrtag in Postbauer-Heng Der Gemeindefeuerwehrtag fand heuer in Postbauer-Heng statt. Zum Kirchenzug trafen sich die Freiwilligen Feuer­wehren Kemnath, Pavelsbach Post­bauer und Heng am Feuerwehrzentrum. Angeführt von der Eppelein Blaskapelle ging es im Kirchenzug zur Sankt-Elisabeth-Kirche.



Am späten Nachmittag gab es buntes Programm im Centrum mit Präsentation verschiedener Hilfsorganisationen wie Feuerwehr-Schau und der Rettungshundestaffel des BRK. Zahlreiche Bürger schauten sich Postbauer-Heng aus 30 Metern Höhe von der Drehleiter der Feuerwehr Freystadt aus an, auch Pfarrerin Cornelia Dinkel und Bürgermeister Horst Kratzer schwebten in die Lüfte. Für die Kinder war es ein Erlebnis, am Lenkrad eines großen Feuerwehrautos zu sitzen oder auch mit dem Schlauch zu spritzen.

Die Hundestaffel des BRK Neumarkt zeigte ihr Können. Auch hier durften die Besucher wieder mitmachen. Ein Spaß für die Kleinen waren auch die "Riesenseifenblasen-Schlinge", Schminken, Klebe-Tattoos oder das Tiereknoten aus Modellierballons. Wie viel Spaß "Jumping-Fitness" machen kann, zeigte Kerstin Lewey mit ihrem Team. Für das leibliche Wohl sorgten die Jugendfeuerwehr und die Kirchenjugend mit Leckereien. Abgerundet wurde die gelungene Veranstaltung mit der Musik von der Live-Band "Much and More" und einem sehr gut besuchten Kinoabend im Centrum.

reh