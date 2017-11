Feuerwerk auf dem Tanzparkett

40. Herbstball von Blau-Silber im ASV-Sportzentrum - vor 7 Minuten

NEUMARKT - Vor vier Jahrzehnten hieß es bei der Tanzsportabteilung Blau-Silber erstmals: "Darf ich bitten?" Zum Jubiläumsball ließen sich Abteilungsleiter Georg Forster und die Mitglieder so einiges einfallen, um die Werte aus vergangenen Zeiten in Erinnerung zu rufen. Dazu präsentierten sie Highlights und tänzerische Einlagen verschiedener Gruppen.

Orientalisches Finale: Die Bauchtanzgruppe von Kerstin Rottner trat zum Ende des Jubiläumsballs im ASV-Sportzentrum auf. l © Foto: Siegfried Mande



"40 Mal Herbstbälle heißt 40 Mal intensive Vorbereitungen, 40 Mal einen Trainingsraum in einen Ballsaal verwandeln und 40 Mal entsprechende Darbietungen einstudieren", sagte Antje Schröter, die in gewohnt charmanter Weise durch den Abend führte. Den Auftakt dieses mit unterschiedlichsten Darbietungen gespickten Abends machte der Tanzkreis, der den unter Anleitung von Andreas Hirschmann einstudierten Tanz aus dem Film "Saturday Night Fever" darbot.

Kaum war die Tanzfläche für alle frei gegeben, hieß es auch schon wieder "Bühne frei" für den Auftritt der English Ballett School. Neun Girls verzauberten nicht nur wegen ihres Outfits die rund 150 Gäste des Ballabends. Jazztanz, klassisches Ballett, Folklore und Musical Jazz hatten sie in den Wochen vorher unter der Leitung von Schoolleiterin Natalie Pollard trainiert. Aurelia Zach heimste mit ihrem Soloauftritt ebenso wie die Tänzerinnen der Ballettschule großen Beifall ein.

Magisch heizte Wolfgang Schwarz alias Zauberer Blacky den Ballgästen mit seinen Kunststücken ein. Kein Unbekannter in dieser scheinbar realen Welt, er gründete vor 30 Jahren den Ortszirkel in Wendelstein, seine Tricks verblüffen und begeistern zugleich. Egal ob es ein zufällig aus dem Publikum ausgewählter Besucher an einem Kartenspiel war oder eine Besucherin ein verzaubertes Tuch in Händen hielt, die Verzückung aller war Blacky gewiss.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Auftritt der sechs Tanzkreispaare. In dem Showblock wurde der Bogen noch einmal von den Siebzigern bis heute gespannt. Kleidung und Musik ließen Erinnerungen aufkommen, Quickstep, Rumba, Langsamer Walzer, Samba, Disco Fox, Tango, Jive wurden vorgetragen.

Schon die Girls der English Ballett School verzauberten die rund 150 Gäste des Ballabends. Im Anschluss spannten die Tanzkreispaare im Showblock den Bogen noch einmal von den Siebzigern bis heute. Foto: Siegfried Mandel



Ein "Eyecatcher" war auch der Auftritt von Marina Hollweck und Andreas Hirschmann. In vier Minuten boten sie ein regelrechtes Feuerwerk aus Samba, Salsa und Lambada zu dem Lied "Desposito". Pure Freude versprühten die beiden, die ihr Können normal im Einzeltanzen der Hauptgruppe A – Latein zeigen.

Mit der Darbietung der Bauchtanzgruppe unter der Leitung von Kerstin Rottner klang der von der "Georg Kohlmann Band" musikalisch gestaltete Ballabend aus. Der Wunsch einiger Gäste doch wieder einmal einen großen Ball in einer Halle mit einem großen Orchester feiern zu können, sollte vielleicht eine Anregung an die Stadt und die ASV-Tanzsportabteilung sein. Ein gelungener Abend klang aus, der wünschenswerterweise spätestens in zehn Jahren wieder alle Tanzbegeisterten zu einem Großereignis ruft. Wenn es wieder heißt: "Darf ich bitten?"

SIEGFRIED MANDEL