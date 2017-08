Das Oldtimer-Treffen war einer der Höhepunkte auf dem Dorffest in Pilsach (Neumarkt). 200 historische Gefährte sorgten bei den Betrachtern für große Augen: Ob Bentleys, Mercedes, Corvettes oder Fiats, Traktoren der Marken Hanomag und Porsche, oder auch Herkules-Bikes - für jeden Geschmack war etwas dabei.

Am Montagabend radelte ein 78-Jähriger aus dem Gemeindebereich Kummersbrück von Raigering in Richtung Krumbach. Als der Mann mit seinem Fahrrad eine Kreisstraße überquerte, wurde er von einem Einsatzauto der Feuerwehr erfasst. Der Rentner erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.