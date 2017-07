Feuerzauber zu Wasser und am Firmament

Die Berchinger Wasserwacht lädt zu "Kanal im Feuerzauber" ein — Buntes Familienfest in der gesamten Stadt - vor 1 Stunde

BERCHING - Am kommenden Freitag und Samstag (21./22. Juli) will die Wasserwacht Berching die Besucher entlang der Berchinger Uferpromenade beim 19. Kanal im Feuerzauber erneut begeistern. In der Innenstadt bereichern die Berchinger Gastronomen mit Musik und Kulinarik sowie dem Familiensonntag das Programm.

Eröffnet wird das Feuerwerk von der Sängerin Stefanie Polster und ihrem Duettpartner, Harald Tauber. © Archivfoto: Christoph Herbaty



Nach der Eröffnung am Freitag mit dem Showtanz der Hechtonia um 19 Uhr hat die Wasserwacht zum Kanal im Feuerzauber mit Fischerstechen ab 20.30 Uhr und den beiden Live-Bands ZoomOut und WildOnes ein buntes Programm vorbereitet.

Die Band Blacktory sorgt in der Innenstadt für Stimmung. Die spektakuläre Feuer- und Funkenshow mit Eberhard Wolter auf dem Kanal wird der Höhepunkt am Freitag um 22.30 Uhr an der Uferpromenade.

Traditionell beginnt der Samstag mit dem Paddelbootrennen um 15 Uhr, an Land gibt es Kinderschminken sowie Kaffee und Kuchen. Am Abend spielt die Cover-Rockband X-Flame auf der Bühne der Wasserwacht, fürs Kulinarische sorgen Cocktailbar, Saugrill, Flammkuchen und Süßes sowie am Samstag vervollständigen an beiden Tagen das Programm der Wasserwacht entlang der Uferpromenade. Am Samstag darf dann auch die Sektbar nicht fehlen.

In der Innenstadt spielt das Duo MistleToe & Ivy, anschließend leitet die Gruppe "Philgor" mit einer LED-Show den Countdown zum großen Feuerzauber auf dem Kanal ein. Höhepunkt ist dann der große Feuerzauber der Wasserwacht mit Fackelschwimmen und großem Barock- und Hochfeuerwerk auf dem Kanal, das den Himmel über Berching in allen Farben zum Strahlen bringt. Eröffnet wird das Feuerwerk von der Sängerin Stefanie Polster und ihrem Duettpartner, dem Solisten Harald Tauber.

Das Programm des Familien-Sonntags beginnt um 13 Uhr auf der Bühne in der Stadtmitte, wo der "wunderbare Herr Mai" in seine Welt aus Artistik und Illusion entführt.

Akrobatisch wird es mit den Gruppen der Neumarkter Artistenkiste, die ihr Turn- und Artistikprogramm präsentieren. Außerdem gibt es für die kleinen Besucher von 13 bis 17 Uhr in der Innenstadt ein Programm.

Auch eine Künstler-Station am Pettenkoferplatz, ein Elektro-Quad-Parcours am Zunftbaum und eine Buchstaben-Ralley im Kuffer-Park warten. Zum Abschluss startet das Entenrennen um 16 Uhr auf der Sulz, Siegerehrung ist gegen 16.45 Uhr auf der Bühne in der Innenstadt.

Heuer verkauft die Wasserwacht erstmals Festabzeichen für zwei Euro an den Zugängen zur Uferpromenade sowie am Verkaufsstand.

Nachdem die Wasserwacht Berching als Veranstalter durch gestiegene Sicherheitsvorkehrungen, GEMA und Versicherungen immer höhere Kosten zu tragen hat, wird sie so versuchen, das Fest weiterhin ohne Eintritt zu ermöglichen.

Für alle Mannschaften, die am Paddelbootrennen teilnehmen bietet die Wasserwacht am Mittwoch ab 18 Uhr an der Schiffsanlegestelle die Möglichkeit zum Probepaddeln.

CHRISTOPH HERBATY