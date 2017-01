Fiatclub Loderbach peilt wieder ereignisreiches Jahr an

Im September folgt Garagenfest auf Slalomturnier — Mitglieder geehrt - vor 30 Minuten

BERG/LODERBACH - Beim Jahrestreff des Fiatclubs Loderbach hatte dabei nicht nur 1. Vorsitzender Reinhard Vogel Grund zur Freude. Die zufriedenen Gesichter zahlreicher Mitglieder waren ebenso deutliche Anzeichen für ein abwechslungsreiches Sportjahr 2016.

Langjährige Vereinsmitglieder sowie die Vereinsmeister 2016 wurden bei der Jahreshauptversammlung des Clubs ausgezeichnet. © Foto: Helmut Fügl



Höhepunkte waren die 50-Jahr-Feier des Vereins und ein Vereinsausflug. Holger Vogel in der Funktion als Sportwart berichtete von Geschicklichkeits- und Slalomfahrten auf dem Clubgelände am Ludwigskanal.

Und über notwendige Ausgaben war von Kassenverwalter Markus Meyer das erforderliche zu erfahren. Ohne wenn und aber konnten ihm die bewährten Revisoren eine hervorragende Buch- und Kassenführung bestätigen.

Was der Fiat-Club in diesem Jahr alles machen will? Patrick Tischner informierte über 14 geplante Veranstaltungen: Von der Fackelwanderung, über einen Osterspaziergang, eine Fahrradtour, Kutschenfahrt, Go-Kart-Fahrt bis hin zu motorsportliche Fahrten wird alles dabei sein.

Der Höhepunkt soll ein Slalom-Geschicklichkeitsturnier mit angeschlossenen „Garagenfest“ am 16. September sein.

Der Club-Vorsitzende Vogel erinnerte an eine jüngst gestartete Mitglieder-Werbung: 2016 gab es fünf Neuzugänge, dem standen allerdings auch fünf Austritte gegenüber. Die Hoffnung auf ein Plus wird jedoch nicht aufgegeben. „Der Wettbewerb läuft noch bis März.“ Zur Zeit könne man 114 Mitglieder vorweisen.

Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Ehrung langjähriger und sportlich erfolgreicher Club-Mitglieder auf dem Programm.

Für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Elisabeth Yberle und Maria Vogel mit Ehrenurkunde und einer Gedenkmünze ausgezeichnet. Eine Urkunde für 25-jährige Zugehörigkeit erhielten Theka Lang, Markus Meyer, Christian Frömmel, Berta Lehmeier und Josef Lehmeier. Auch den sportlich erfolgreichsten Piloten wurde Ehre zuteil in Form von Urkunden und Pokalen: Vereinsmeister 2016 der Damen wurde Gerlinde Walter mit 210 Punkte, Zweite Sabine Gumbert (164) und Dritte Maria Vogel 142 Punkte.

Vereinsmeister der Herren ist einmal mehr Helmut Heumann (290 Punkte), Zweiter Reinhard Vogel (190) und Dritter Bernhard Seitz 158 Punkte.

Da Helmut Heumann zugleich erneut den großen Wanderpokal erringen konnte und dieser in seinen Besitz übergeht, muss jetzt eine Trophäe angeschafft werden.

fueg