Fibalon Baskets hatten hart zu kämpfen

Richter erlöst die Neumarkter mit einem Drei-Punkte-Wurf kurz vor Ende - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ende gut, alles gut: Mit einem versenkten Dreier, 14 Sekunden vor der Schlusssirene, hat Topscorer Maximilian Richter die Fibalon Baskets Neumarkt erlöst.

Die Fibalon Baskets (weiß) retteten im letzten Viertel ihren Vorsprung noch ins Ziel. © Günter Distler



72:66 schlugen die Oberpfälzer am Sonntagnachmittag den USC Leipzig in der Halle des Willibald-Gluck-Gymnasiums – und machten sich im letzten Viertel das Leben noch selbst schwer. Denn bis dahin hatten die Neumarkter den Unisportclub solide auf Distanz gehalten. 22:10, 45:28 und 62:46 stand es nach den drei ersten Spielabschnitten.

Doch im letzten war beim Gastgeber der Wurm drin. Die Baskets blieben minutenlang ohne Korberfolg; die auch nicht viel treffsichereren Sachsen pirschten sich langsam heran, ehe Max Richter sechs Minuten vor dem Ende einen Dreipunktewurf versenkte und Tim Handt mit vier weiteren Punkten für etwas Entlastung sorgten.

Doch drohte bis zuletzt Ungemach: Die Sachsen verkürzten in der Schlussminute auf 66:69, ehe Richter erneut den Hammer auspackte. Trainer Mario Göhring und seine Mannen fiel ein Stein vom Herzen, der vierte Saisonsieg war in trockenen Tüchern, und Fibalon klettert in der Tabelle der 2. Regionalliga Nord von elf hoch auf neun.

