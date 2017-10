Fibalon Baskets reiten auf der Erfolgswelle

Die Neumarkter Basketballer sind bislang ungeschlagen — Neuer Trainer, neue Liga, neues Teamgefüge - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Um die Fibalon Baskets wird es bisweilen still. An den sportlichen Erfolgen liegt das aber mit Sicherheit nicht. Denn in der Bayernliga Mitte sind die Neumarkter das Maß der Dinge. Nach vier Spiele und vier Siegen ist die Mannschaft der unangefochtene Tabellenführer. Eine Analyse.

Egal ob Regensburg (rot), Treuchtlingen oder Amberg: Die Fibalon Baskets Neumarkt (weiß/blau) hatten bislang keine Schwierigkeiten mit ihren Gegnern. © Foto: Fritz Etzold



Egal ob Regensburg (rot), Treuchtlingen oder Amberg: Die Fibalon Baskets Neumarkt (weiß/blau) hatten bislang keine Schwierigkeiten mit ihren Gegnern. Foto: Foto: Fritz Etzold



Man muss in der Chronik des Neumarkter Basketballs schon etwas länger weiter zurückblättern, um eine solche Erfolgswelle zu entdecken, wie sie das Herren-Team der Fibalon Baskets aktuell reitet.

Alle vier Saisonspiele meisterte das neu zusammengestellte Team souverän und steht ungeschlagen an der Spitze. Korbverhältnis: 328 zu 182.

Dieser Erfolg lässt sich zum einen dadurch begründen, dass die Neumarkter freiwillig aus der Regionalliga abgestiegen sind, wie berichtet. Zum anderen ist es aber auch der Verdienst einer homogenen Mannschaft, die von neuen Trainer geformt wurde.

Das Attribut "neu" wird Mario Göhring allerdings nicht gerecht. Der 34-Jährige aus Postbauer-Heng war viele Jahre Co-Trainer der Baskets und ist in der Szene kein "Noname". Ein Beispiel: Im Jahr 2005 stieg der 1.80 Meter große Shooting Guard mit den Sellbytel-Baskets Nürnberg in die Bundesliga auf.

Wie schnell das neue Neumarkter Team zusammengefunden hat und dominiert ist dann doch überraschend. 84:46 gegen Mitabsteiger Regensburg, 73:54 in Dingolfing, dann 77:34 gegen Treuchtlingen. Und zuletzt folgte eine 94:48-Klatsche für Aufsteiger Amberg im nächsten Oberpfalz-Derby. Die Baskets stellen die beste Offensive und, was dem Trainer fast noch wichtiger ist, die beste Defensive der Liga.

Schon jetzt hat sich der im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich größere Kader mehr als bewährt. Bereits 15 Spieler konnte Göhring in den vier Spielen einsetzen und dabei auch Youngsters wie Paul Trummeter, Alex Ortwein, Fabian Richter und Max Bauer Einsatzzeit bieten.

Die Last des Punktesammelns tragen vornehmlich Scharfschütze Peter Prowosnik, der mit einer perfekten Freiwurfquote (zehn von zehn) sowie den zweitmeisten Dreiern der Liga glänzt, und Max Richter, der in absoluten Zahlen (76 Punkte) die Liga im Scoring sogar anführt.

Durch den tiefen und auf vielen Positionen fast gleichwertig besetzten Kader kann Neumarkt auch den Ausfall von Aufbauspieler Burim Aliu verkraften, der aber sehnlichst zurückerwartet wird.

In dem bisher gezeigten Tempo und mit viel offensivem Schwung wollen die Neumarkter natürlich weiter durch die Bayernliga marschieren. Am kommenden Sonntag, 29. Oktober, sind die Baskets in Cham zum nächsten Bezirksderby zu Gast, was wiederum eine lösbare Aufgabe sein dürfte.

Ein mutmaßlich härterer Brocken wartet an Allerheiligen, 1. November, mit der Partie in Heroldsberg, das sich bisher auch sehr stark präsentiert hat. Der aktuelle Drittplatzierte legte ähnliche Werte gegen seine Gegner auf wie Neumarkt. Das Duell mit den Mittelfranken wird der erste Gradmesser dafür, wie lange die Baskets das Maß der Dinge in der Bayernliga Mitte bleiben werden.

ph/nn