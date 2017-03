Fiese Vögel ärgern die Sportfreunde Hausheim

BERG/HAUSHEIM - Die Sportfreunde Hausheim plagt großer Kummer. Sportlich gesehen läuft alles rund, doch heimtückische Attacken aus der Luft haben den Fußballplatz in ein Schlachtfeld verwandelt. Zu erfahren war dies bei der Jahreshauptversammlung, als Vorsitzender Alois Sichert im Vereinslokal über ein erlebnisreiches Vereinsjahr berichtete.

2. Vorsitzender Alfred Seitz (li.), 2. Bürgermeisterin Susanne Hierl (3.v.li.) sowie 1. Vorsitzender Alois Sichert (2.v.li.) würdigten die Mitglieder Karl-Heinz Alder, Alfred Heubeck, Martin Weiß und Matthias Kürzinger. © Foto: Helmut Fügl



Eigentlich, so war es den Berichten der Funktionäre zu entnehmen, befand sich das 160-köpfige Hausheimer Flaggschiff stets auf Kurs. Eine gute Führungsmannschaft und engagierte Mitglieder sorgten dafür, dass im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeiten "alles bestens erledigt wurde" so Alois Sichert.

Zum Ausdruck gebracht wird dies durch über 400 freiwillige Dienste, ob am Kinderspielplatz, am Beachvolleyplatz oder bei der Reinigung und Instandsetzung der gesamten Freizeitanlage. Der gesamt Mähdienst, der Austausch defekter Geräte, sowie das alljährliche Einbringen von rund 25 Tonnen weißem Sand in das Volleyballfeld forderten gewaltige Anstrengungen.

Alois Sichert musste aber auch Negatives erinnern. Ein neuer Rasenmäher wird wahrscheinlich notwendig, nachdem der bisherige in die Jahre gekommen ist. Anschaffungskosten rund 6000 Euro.

Voll bestückt mit Leckerbissen

Und noch ein ganz kurioser Vorfall, welcher auf unbestimmte Zeit ein weiteres Schmuckstück, den Fußballplatz, außer Betrieb setzt. Im vergangenen Jahr wurde das Spielfeld nicht etwa von Fußballern umgepflügt, vielmehr waren es Krähen, die das Areal in ein Schlachtfeld, in ein Ackerland, verwandelten.

Der Grund: Die gesamte Bodenfläche, von Tor bis Tor, ist voll bestückt mit Engerlingen, die einmal Maikäfer werden möchten – eine wahre Delikatesse für die schwarzen Räuber. Sichert: "Das macht jetzt viel Arbeit. Wir wissen nicht mehr, wie es dort weiter gehen soll."

Demnächst werden Rücksprachen getroffen mit Teams aus der Umgebung, welche auf unserer schönen Anlage immer Turniere veranstalten. Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden.

Nicht aufgeschoben wurde aber deshalb die Auszeichnung verdienter Vereinsmitglieder: Ein Dankeschön und Präsente hatte der Vorsitzende für Karl-Heinz Alder und Martin Weiß, welche beide lange schon als Schülertrainer den Kindern des Dorfes das Tischtennisspielen beibringen.

Und mit einer besonderen Auszeichnung wurde ein weit und breit bekanntes Mitglied bedacht. Alfred Heubeck, Karate-Ass mit höchsten Auszeichnungen, ist ab sofort neues Ehrenmitglied der Sportfreunde.

HELMUT FÜGL