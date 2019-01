Film über das Insektensterben wird in Berg gezeigt

Gemeinde und Bund Naturschutz geben Infos zum Begehren - vor 1 Stunde

BERG - Zur Information über das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" zeigt die Gemeinde Berg gemeinsam mit dem Bund Naturschutz am Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr im Gasthof Knör den Dokumentarfilm "Käfer, Hummeln, Schmetterlinge: Sterben die Insekten aus?"

Symbolbild © colourbox.com



Der Film will auf die Gefährdung der Insekten aufmerksam machen. Neuere Studien zeigen: Es gibt besorgniserregende Tendenzen in der Entwicklung nicht nur einzelner Arten, sondern der gesamten Insekten-Biomasse. Ursachen werden aufgezeigt und Lösungsansätze vorgestellt.

Eintritt ist frei

Alfons Greiner von der Kreisgruppe des BN erläutert bei der Informationsveranstaltung die Ziele des anstehenden Volksbegehrens. Alle interessierten Bürger sind hierzu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Das Volksbegehren "Artenvielfalt – Rettet die Bienen!" läuft vom 31. Januar bis 13. Februar. In dieser Zeit können sich wahlberechtigte Bürger im Berger Rathaus am Sophie-Scholl-Platz zu den bekannten Zeiten eintragen.

Zeiten für Berufstätige

Neben den üblichen Geschäftszeiten von Montag bis Freitag sind weitere Eintragungszeiten am Donnerstag, 7. Februar, von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr festgesetzt, die auch Berufstätigen die Eintragung ermöglichen. Dieses Volksbegehren wird von einem breiten Bündnis an Verbänden und Parteien getragen.

Am Donnerstag, 31. Januar, dem Starttag des Volksbegehrens, richten die Organisatoren des Volksbegehrens am Berger Bauernmarkt am Sophie-Scholl-Platz einen Info-Stand für die Bevölkerung ein.

nn