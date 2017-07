Filmgenuss im beleuchteten LGS-Park

Open-Air-Kinosommer läuft vom 17. bis 26. August — Neun aktuelle Streifen sind zu sehen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vom 17. bis 26. August geht auf dem LGS-Gelände zwischen Seecafé und Schauturm der 18. Open-Air-Kinosommer über die Bühne.

Rainer Seitz vom Amt für Tourismus, Oberbürgermeister Thomas Thumann sowie die Veranstalter Michaela und Jürgen Lodermeyer (v. li.) laden zum 18. Open-Air-Kinosommer in den Neumarkter LGS-Park ein. © Foto: Günter Distler



Gezeigt werden neun aktuelle Filme, darunter Kassenknüller wie "Willkommen bei den Hartmanns" (Samstag, 19. August) oder "Fluch der Karibik – Salazars Rache" (Samstag, 26. August), auf den sich Oberbürgermeister Thomas Thumann besonders freut, wie er bei der Vorstellung des Programms bekannte.

Kinofans sollten sich die tolle Atmosphäre im beleuchteten LGS-Park nicht entgehen lassen. Zu sehen sind neben den beiden schon genannten Filmen die Streifen "Happy Burnout" (17. August), "Vier gegen die Bank" (18. August), "Mein Blind Date mit dem Leben" (20. August), "Florence Foster Jenkins" (22. August), "Nichts zu verschenken" (23. August), "Ein Dorf sieht schwarz" (24. August) und "Maria Mafiosi" (25. August).

Alle Filme — natürlich in Digitaltechnik — beginnen nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Die Abendkasse am Schauturm öffnet ab 19 Uhr. Der Online-Kartenvorverkauf läuft. Die Sitzplätze sind nummeriert und haben alle uneingeschränkte Sicht zur 16 mal 7,2 Meter großen Leinwand. Die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, passende Kleidung ist also empfehlenswert.

Nicht Regen, sondern starker Wind könnte dem Publikum und den Veranstaltern, dem Filmtheaterbetrieb Lodermeyer, einen Strich durch die Rechnung machen. Weil bei Sturm die Leinwand in Gefahr ist, droht dann der Abbruch. Doch Jürgen und Michaela Lodermeyer halten sogar eine Ersatzleinwand parat.

Entstanden sei der Open-Air-Kinosommer vor 18 Jahren aus ganz kleinen Anfängen mit einfacher Technik an nur zwei Abenden, erinnern sich die Lodermeyers. 35 ehrenamtliche Helfer und etliche Sponsoren, darunter die Stadt Neumarkt, halten den Betrieb am Laufen.

ZKarten sind im Vorverkauf zu 8,50 Euro (Abendkasse 9,50 Euro) erhältlich bei der Tourist-Info in der Rathaus-Passage und unter www.neumarkt-ticket.de; das vollständige Filmprogramm gibt es unter www.sommer-kino-neumarkt.de

